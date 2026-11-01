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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية يقدم نصائح مهمة قبل الشراء

الأجهزة الكهربائية
الأجهزة الكهربائية
محمود محسن

أكد جورج زكريا سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، أهمية عدم التسرع في شراء الأجهزة الكهربائية، مشدداً على ضرورة أن يقتصر الشراء على الأجهزة التي يحتاجها المواطن بالفعل خلال الفترة الحالية، حتى يتمكن من استخدامها والاستفادة منها وتفعيل الضمان الخاص بها، بما يضمن الحفاظ على حقوقه وحمايته.

وقال سدرة، خلال لقاء له لبرنامج “صباحك مصري”، عبر فضائية “أم بي سي مصر2”، أن أسعار الأجهزة الكهربائية خلال عامي 2023 و2024 كانت أعلى من مستوياتها الحالية، مشيراً إلى أن بعض المواطنين اتجهوا خلال تلك الفترة إلى شراء الأجهزة مبكراً، خوفاً من ارتفاع الأسعار مستقبلاً.

 استمرار العملية الإنتاجية

وتابع أن تحديد السعر العادل للأجهزة الكهربائية يرتبط بتكلفة التصنيع، حيث يتولى المصنع تحديد سعر المنتج وفقاً لتكاليف الإنتاج، مع ضرورة احتساب هامش ربح مناسب يضمن استمرار العملية الإنتاجية.

جورج زكريا سدرة شعبة الأجهزة الكهربائية الغرفة التجارية المواطن الأسعار

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