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للروح الرياضية.. رئيس فيفا يمنح منتخب مصر تحت 15 عاماً جائزة خاصة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

للروح الرياضية.. رئيس فيفا يمنح منتخب مصر تحت 15 عاماً جائزة خاصة

جياني إنفانتينو
جياني إنفانتينو
إسلام مقلد

منح السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منتخب مصر تحت 15 عاماً، جائزة خاصة، تقديراً للروح الرياضية التي تميز بها اللاعبون والجهاز الفني، طوال فترة المشاركة في بطولة كأس العالم للمواهب، التي أقيمت في أذربيجان.

وحرص إنفانتينو على التقاط الصور مع أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر، مواليد 2011، واللاعبين، وكذلك وليد درويش، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، مهنئاً الجميع على المستوى المشرف، الذي ظهر عليه المنتخب داخل وخارج الملعب.

وأنهى منتخبنا الوطني، مواليد ٢٠١١، مشاركته في مونديال الموهوبين في نسخته الأولى، تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في المركز ال ١٤ من بين ١٨٩ منتخباً شاركت في البطولة، وكذلك الثانى عربياً بعد منتخب المغرب، صاحب المركز ال ١٣ .

السويسري جياني إنفانتينو جياني إنفانتينو الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جائزة خاصة منتخب مصر منتخب مصر تحت 15 عاماً بطولة كأس العالم للمواهب

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