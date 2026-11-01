للروح الرياضية.. رئيس فيفا يمنح منتخب مصر تحت 15 عاماً جائزة خاصة

منح السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منتخب مصر تحت 15 عاماً، جائزة خاصة، تقديراً للروح الرياضية التي تميز بها اللاعبون والجهاز الفني، طوال فترة المشاركة في بطولة كأس العالم للمواهب، التي أقيمت في أذربيجان.

وحرص إنفانتينو على التقاط الصور مع أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر، مواليد 2011، واللاعبين، وكذلك وليد درويش، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، مهنئاً الجميع على المستوى المشرف، الذي ظهر عليه المنتخب داخل وخارج الملعب.

وأنهى منتخبنا الوطني، مواليد ٢٠١١، مشاركته في مونديال الموهوبين في نسخته الأولى، تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في المركز ال ١٤ من بين ١٨٩ منتخباً شاركت في البطولة، وكذلك الثانى عربياً بعد منتخب المغرب، صاحب المركز ال ١٣ .