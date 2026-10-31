مستقبل الفراعنة.. منتخب مصر تحت 15 عاماً الثانى عربياً والـ 14 عالمياً بين الكبار في مونديال الموهوبين

أثنى العديد من القائمين على بطولة كأس العالم للمواهب تحت 15 عاماً المقامة حالياً فى أذربيجان، على مستوى منتخب مصر مواليد 2011، بعد المستوى الرائع الذى قدمه اللاعبون، خاصة فى الدور التمهيدى، بعد تحقيق الفوز فى المباريات الست، التى خاضها الفراعنة خلال الدور التمهيدي.

وأنهى منتخبنا الوطنى مواليد 2011، مشاركته فى مونديال الموهوبين فى نسخته الأولى، تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فى المركز الـ 14 من بين 189 منتخباً شاركت فى البطولة، وكذلك الثانى عربياً بعد منتخب المغرب، صاحب المركز الـ 13 .

المنتخب المصرى تصدّر مجموعته بـ 6 انتصارات من 6 مباريات، ثم تخطى ألبانيا في دور الـ 32 قبل أن يخسر المنافسة على اللقب في دور الـ 16 على يد غينيا، ثم الفوز على الإكوادور بركلات الجزاء الترجيحية، وأخيراً الخسارة أمام المغرب فى مباراة تحديد المركز الـ 13.

ويعتبر ما قدمه الفراعنة الصغار إنجازاً مشرفاً بعد مشاركة مميزة في كأس العالم تحت 15 سنة، قدم خلالها منتخبنا الوطني أداءً قويًا وحقق سلسلة من الانتصارات، ليؤكد أن الكرة المصرية تمتلك جيلًا واعدًا من المواهب القادرة على تحقيق المزيد من النجاحات مستقبلًا، خاصة وأنه جاء فى مركز متقدم على حساب منتخبات كبيرة لها باع طويل فى اكتشاف المواهب، بخلاف ان الخسارة فى دور الـ 16 أمام منتخب غينيا كان سببها هو فارق السن الواضح بين منتخبنا ولاعبى غينيا الذين تظهر عليهم علامات الشباب سواء من حيث القوة الجسمانية أو الأطوال.

وجاء حصاد منتخب مصر في البطولة كالتالي:

* المركز النهائي: الـ14 من بين 189 منتخبًا

* إجمالي المباريات: 10 مباريات

* عدد الانتصارات: 7 انتصارات

* الأهداف المسجلة: 32 هدفًا

* الأهداف المستقبلة: 14 هدفًا

* فارق الأهداف: +18

ويأتي هذا الإنجاز ثمرة للعمل المتواصل ضمن مشروع تطوير المواهب التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، والذي يهدف إلى اكتشاف ورعاية المواهب المصرية من مختلف محافظات الجمهورية، وإعداد جيل جديد يمثل مستقبل المنتخبات الوطنية المصرية.

ويشرف على المشروع وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويتولى إدارته أحمد الجوهري، مدير المشروع. ويضم الجهاز الفني داريل ويلارد، المستشار الفني للفيفا، والمدربين يوسف فواز وشريف طلائع، إلى جانب الدكتور محمد ماضي، طبيب المنتخب. عرض أقل