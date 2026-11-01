موعد مباراة مصر والصين في نصف نهائي كأس الخليج .. والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، بقيادة مديره الفني حسين عبد اللطيف، الليلة، نظيره منتخب الصين، في مباراة نصف نهائي بطولة كأس الخليج تحت 17 سنة المقامة حاليا في قطر.

موعد مباراة مصر والصين في نصف نهائي كأس الخليج

تقام مباراة منتخب مصر في نصف نهائي كأس الخليج أمام منتخب الصين، مساء اليوم الأحد 1 نوفمبر، وتنطلق صافرتها في تمام الساعة 8:15 مساء بتوقيت القاهرة، على استاد حمد الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والصين

تنقل مباراة مصر والصين في نصف نهائي بطولة كأس الخليج للناشئين تحت 17 عاما، عبر مجموعة من القنوات العربية والخليجية المفتوحة، أبرزها:

• قنوات الكأس الرياضية (القناة الناقلة الرئيسية للبطولات الخليجية).

• قنوات أبوظبي الرياضية.

• قناة عُمان الرياضية.

• قناة الكويت الرياضية.

وخاض منتخب مصر مرحلة المجموعات في البطولة، ضمن المجموعة الثانية، التي ضمت معه منتخبات: السعودية والكويت واليمن والعراق.

منتخب مصر يتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة

وحقق منتخب مصر للناشئين الفوز في مبارياته الأربع في دور المجموعات، ليحصد العلامة الكاملة بـ12 نقطة متصدرا المجموعة الثانية، ويضرب موعدا مع الصين وصيف المجموعة الأولى.