منتخب مصر يختتم استعداداته لبطولة العالم للسباحة بالزعانف بالمياه المفتوحة

اختتم منتخب مصر للسباحة بالزعانف للمياه المفتوحة استعدادته للمشاركة في بطولة العالم 2026 (CMAS World Championship Finswimming Open Water)، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 1 وحتى 4 نوفمبر 2026، معلنا قائمته الرسمية المشاركة بالبطولة.

تقام البطولة بمشاركة 264 لاعبا ولاعبة بواقع “197 لاعبا و67 لاعبة" من 16 دولة وهي: "إيطاليا، الصين تايبيه، كولومبيا، روسيا، ليبيا، فرنسا، كوريا، التشيك، سلوفاكيا، الجزائر، اليونان، تونس، كرواتيا، تركيا، بولندا، بالإضافة إلى مصر البلد المنظمة".

وتأتي البطولة المرتقبة امتداداً للتألق المصري اللافت في بطولة العالم للجامعات التي أقيمت تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي وبمشاركة 19 دولة، حيث اعتلى "الفراعنة" صدارة جدول الترتيب العالمي برصيد 19 ميدالية متنوعة (7 ذهبيات، 9 فضيات، 3 برونزيات) مع تحطيم 5 أرقام قياسية جديدة.

ويتقدم قائمة منتخب مصر للمياه المفتوحة نخبة من أبطال العالم الذين صنعوا المجد في بطولة الجامعات وحققوا أرقاماً قياسية عالمية، وفي مقدمتهم:

ندى مجدي أبو مسلم: صاحبة الذهبيتين والأرقام القياسية العالمية في سباقي 400م و800م مونو.

مهاب إيهاب حلمي: صاحب ذهبيتي 400م و800م مونو والرقم القياسي الجديد.

محمود وليد علي: بطل ذهبية 200م مونو وفضيتي 400م و800م مونو.

وأحمد محمد علي: بطل ذهبية 400م زعانف مزدوجة والرقم القياسي للجامعات.

كما تضم القائمة: ملك شريف سعيد: المتوجة بفضيتي 400م و800م مونو وبرونزية 200م مونو.

أحمد هشام صفوت: صاحب فضيتي 100م و200م زعانف مزدوجة.

كما تضم القائمة 37 عنصراً من أبرز السباحين والسباحات في فئتي العمومي والناشئين، حيث يضم منتخب السيدات والناشئات 18 سباحة، ومنتخب الرجال والناشئين 19 سباحاً.