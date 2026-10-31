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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مع بداية الخريف.. لمسات بسيطة لتغيير ديكور منزلك

ديكور
ديكور
نهى هجرس

مع حلول فصل الخريف، يبحث كثيرون عن طريقة لتجديد أجواء المنزل دون إعادة تكاليف باهظة أو طلاء جديد. 

ويؤكد مصممو الديكور أن إضافة عناصر صغيرة بألوان الخريف تكفي لتغيير شعور المكان بالكامل.

ويلخص هذا التقرير أبرز الألوان وأسهل طرق استخدامها.

أولا القاعدة الذهبية: لون دافئ أساسي مع لونين مساعدين

أكثر النصائح تكرارًا هي اختيار لون رئيسي دافئ يُستخدم بشكل واضح، ثم لونين مساعدين بحضور أقل، مع الإبقاء على الجدران والأثاث الكبير كما هم. ويُنصح بتركيز الألوان القوية في ثلاثة أو أربعة عناصر فقط لتبدو الغرفة متناسقة وغير مزدحمة.

أبرز ألوان ديكور الخريف

يعد اللون البرتقالي المحروق والمسطردة مع البني من أشهر الوان فصل الخريف

ويمكن للمسات بسيطة تغيّر الجو

• المخدات وكفرات الكنب: أسرع تغيير وأقله تكلفة، بدرجات الخردلي والطوبي.

• البطانيات والشالات: قماش صوف أو كروشيه بلون كراميل أو عنابي تضيف دفئًا وملمسًا مريحًا.

• مفارش الطاولات: مفرش بلون دافئ يغيّر شكل الغرفة بأكملها.

• الإضاءة والشموع: لمبات صفراء هادئة وشموع بلون عسلي أو قرفة.

• العناصر الطبيعية التي يمكن استخدامها في المنزل : أغصان جافة أو قرع صغير أو أوراق شجر في فازة.

• الخامات المفضلة في فصل الخريف: سلال الخوص والخشب الطبيعي تكمل الإحساس الطبيعي.

من السهل جدًا صنع لوحة فنية من أوراق الشجر المضغوطة، بعد جمع الأوراق الملونة ، يمكنك ضغطها بين صفحات كتاب كبير أو بين طبقات من ورق الشمع مع وضع كتب ثقيلة فوقها، بعد بضعة أيام، يمكنك وضعها في إطارات صور، وتعليقها بشكل عشوائي على الحائط لتضيف لمسة مختلفة ومميزة لفصل الخريف.

وبدلاً من تغطية الطاولة بمفرش بسيط ، ضع قصاصات أوراق الشجر المصنوعة يدويًا على سطحها، وإذا صنعتها من الفلين أو أي مادة متينة أخرى، فستكون بمثابة قاعدة للأواني الساخنة ايضا لحماية الطاولة من الانسكابات أو الأطباق الساخنة، واستخدامها لأغراض عديدة ومختلفة .

لا حاجة لميزانية كبيرة لتحويل البيت إلى أجواء الخريف: لون أساسي دافئ، لونان مساعدان، وعدد محدود من القطع الصغيرة. يكفي بالغرض لتجديد المنزل بشكل جميل، زلكنغ المهم هو التناسق والبساطة، فهما ما يجعل اللمسة الخريفية مريحة وملفتة.

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