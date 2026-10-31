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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أسترالي يعثر بالصدفة على كنز من الذهب يساوي 200 ألف دولار

الذهب
الذهب
هاجر هانئ

نجح أحد هواة البحث عن الكنوز في أستراليا في العثور على قطعة من الذهب ضخمة، قد تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار.

ووفقاً لشبكة "إيه بي سي نيوز" (ABC News)، فقد حقق الباحث -الذي فضل عدم الكشف عن هويته- هذا الاكتشاف في وقت سابق من هذا الشهر، أثناء بحثه عن الذهب في منطقة نائية بولاية نيو ساوث ويلز.

وكان الرجل ينقب عن الذهب لعدة أيام في "ماونت ستيوارت ستيشن" (Mount Stuart station)، بالقرب من "تيبوبورا" (Tibooburra)؛ وهي بلدة صغيرة في شمال غرب نيو ساوث ويلز، تتمتع بتاريخ في تعدين الذهب يعود لأكثر من قرن.

وفي حديثه للشبكة، روى الرجل كيف أصدر جهاز الكشف عن المعادن إشارةً تحت الأرض بعد أيام من البحث، قائلاً: "كان الجهاز يطلق أصواتاً حادة".

وأضاف: "ربما بعد الحفر لمرة أو مرتين، لمحتُ نقطة صفراء زاهية في وسط الحفرة".

وقد تبين أن ما عثر عليه هو قطعة ذهبية ممزوجة بالكوارتز، تزن 1.218 كيلوغرام (حوالي 43 أونصة). وأكدت الفحوصات المخبرية لاحقاً أن محتوى الذهب الخالص فيها يبلغ 940 غراماً.

وبناءً على أسعار الذهب السائدة، تُقدر قيمة القطعة بما يتراوح بين 150 ألفاً و160 ألف دولار، وفقاً لشبكة "إيه بي سي".

ومع ذلك، يخطط الباحث -الذي أطلق على اكتشافه اسم "تيبوبورا سباد" (Tibooburra Spud)- لبيع القطعة لجامع مقتنيات خاص بسعر قد يصل إلى 200 ألف دولار.

اكتشاف نادر


من جانبه، صرح غريغ سبانغلر، وهو بائع معدات تنقيب مخضرم في مدينة "بروكن هيل" (Broken Hill)، لشبكة "إيه بي سي" بأن اكتشافات بهذا الحجم تُعد نادرة للغاية.

وأشار سبانغلر، الذي يعمل في هذا المجال منذ أكثر من 20 عاماً، إلى أنه لم يسمع سوى عن حالة واحدة أخرى في المنطقة، عثر فيها أحد المنقبين على قطعة ذهبية يزيد وزنها عن كيلوغرام واحد.

وعادةً ما يعثر المنقبون على قطع ذهبية أصغر بكثير، حيث تُعتبر القطع التي تزن بضع أونصات اكتشافات مهمة بالفعل.

ويُسلط هذا الاكتشاف الضوء على الجاذبية المستمرة للتنقيب عن الذهب في المناطق النائية بأستراليا، حيث لا تزال مناطق التعدين التاريخية تجذب هواة البحث عن الكنوز. اكتُشف الذهب لأول مرة حول تيبوبورا في أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر، ولا تزال المنطقة وجهةً شهيرةً للمنقبين الذين يأملون في اكتشاف رواسب لم تكتشفها الأجيال السابقة.

ارتفاع أسعار الذهب يُحفّز الاهتمام بالتنقيب


يأتي هذا الاكتشاف في ظل ارتفاع أسعار الذهب الذي يُشجع المزيد من الأستراليين على تجربة حظهم في البحث عن هذا المعدن النفيس.

وقد ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية في وقت سابق من هذا العام قبل أن تتراجع بشكل حاد وسط ضغوط تضخمية مرتبطة بالصراع الأمريكي الإيراني وتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة.

وعلى الرغم من عمليات البيع الأخيرة، لا تزال أسعار الذهب مرتفعةً مقارنةً بالمستويات التاريخية، مما يدعم الاهتمام بالتنقيب الترفيهي.

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