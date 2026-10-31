هل يعود سرطان الثدي بعد العلاج؟.. مفاجأة غير متوقعة

لا يُزيل علاج سرطان الثدي خطر عودته. وأكد الخبراء في قمة وجوائز تايمز نتورك إنديا الصحية لعام 2026 على أهمية المتابعة المنتظمة والالتزام بالعلاجات الموصوفة.

خلال حلقة نقاش بعنوان "معاً نتولى زمام الأمور: تشكيل مستقبل من الوعي الأكبر بسرطان الثدي ونتائج أفضل"، سلط أطباء الأورام الضوء على الحاجة إلى فهم مخاطر تكرار الإصابة ومعالجة التحديات الجسدية والعاطفية والمالية التي يمكن أن تستمر بعد العلاج.

يختلف خطر عودة سرطان الثدي باختلاف النوع والمرحلة

قالت الدكتورة جيوتي وادوا، الرئيسة الرئيسية لقسم الأورام الطبية والدقيقة في مركز أبولو أثينا لعلاج سرطان النساء، إن خطر تكرار الإصابة يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك مرحلة السرطان، والنوع الفرعي، ودرجة الورم، وتورط العقد الليمفاوية، والاستجابة للعلاج، والالتزام بالعلاجات الموصوفة.

يميل سرطان الثدي ثلاثي السلبية إلى التكرار في وقت مبكر، غالبًا خلال السنتين إلى الثلاث سنوات الأولى بعد العلاج، في حين أن سرطان الثدي الإيجابي لمستقبلات الهرمونات والسلبي لـ HER2 يمكن أن يتكرر بعد 10 إلى 20 عامًا.

أشار الدكتور وادوا إلى أن المرضى الذين يحققون استجابة مرضية كاملة بعد العلاج قبل الجراحة قد يكون لديهم خطر أقل لعودة المرض مقارنةً بالمرضى الذين يعانون من بقايا المرض. وحتى المرضى الذين يُعتبرون منخفضي الخطورة يجب أن يواصلوا المتابعة الدورية.

سرطان الثدي

لماذا تُعدّ المتابعة بعد العلاج مهمة؟

حذرت الدكتورة مينو واليا، رئيسة قسم الأورام الطبية في ماكس هيلثكير، من أن بعض المرضى يتوقفون عن تناول العلاج الهرموني الفموي الموصوف أو يتغيبون عن مواعيد المتابعة بمجرد شعورهم بالتحسن.

وقالت: "إن محاولتك الأولى للعلاج هي دائماً أفضل محاولة لديك"، مؤكدة على أهمية التشخيص والعلاج المناسبين منذ البداية.

أكد الخبراء على ضرورة أن يفهم المرضى احتمالية عودة المرض لديهم بشكل فردي، دون أن يعيشوا في خوف دائم أو يفترضوا أن السرطان لن يعود. وينبغي أن تُصمم جداول المتابعة وقرارات العلاج بما يتناسب مع الظروف السريرية لكل مريض.

قد يؤدي تكرار الحالة إلى ضائقة عاطفية ومالية

قد يؤدي تكرار الإصابة إلى إجراء المزيد من الفحوصات، والخزعات، والعلاج، وتجدد حالة عدم اليقين النفسي. وأشار الدكتور واليا إلى أن علاج المرض المتقدم قد يزيد أيضاً من العبء المالي.

سلطت الدكتورة بريا بارمار، الرئيسة التنفيذية للعمليات في الجمعية الهندية للسرطان، الضوء على التحديات التي قد يواجهها الناجون، بما في ذلك التعب، وأعراض انقطاع الطمث، والتغيرات في صورة الجسم، ومخاوف العلاقة الحميمة، والخوف من تكرار الإصابة.

قد يؤثر فقدان الثدي أو الشعر على شعور المرأة بهويتها وأنوثتها. كما تواجه بعض النساء وصمة اجتماعية مرتبطة بالزواج والخصوبة، في حين قد يصعب مناقشة قضايا العلاقات والصحة الجنسية.

سلطت فايشالي آير، رئيسة قسم الاتصالات والدفاع عن المرضى والمسؤولية الاجتماعية للشركات في شركة نوفارتس في الهند، الضوء على التأثير الاقتصادي الأوسع لسرطان الثدي، مشيرة إلى أن ما يقدر بنحو 140 مليون ساعة عمل منتجة تضيع بسبب رعاية سرطان الثدي.

كما أكد الدكتور وادوا على ضرورة معالجة الآثار المرتبطة بالعلاج، بما في ذلك أعراض انقطاع الطمث وصحة العظام.

أكد الدكتور بانكاج غويال، كبير الاستشاريين ورئيس وحدة الأورام الطبية في مركز راجيف غاندي الطبي، على أهمية الثقة بين الأطباء والمرضى. وأوضح أنه ينبغي على الأطباء شرح مخاطر عودة المرض دون إثارة ذعر لا داعي له، ومراعاة الظروف الشخصية والمالية للمرضى عند مناقشة خطة العلاج.