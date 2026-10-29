اليوم العالمي للسكتة الدماغية: هل تسبب قلة النوم وعدم انتظام مواعيده هذا المرض؟

قد لا يبدو السهر أحيانًا أمرًا يستدعي القلق. ربما سهرتَ تتصفح الهاتف تشاهد الأفلام أو تُنهي مهمة عمل بعد منتصف الليل، أو ربما كان ليلة الجمعة وقضيتَ عطلة نهاية الأسبوع مع أصدقائك، فالمرح جزء من الحياة.

لكن عندما يصبح الأرق وعدم انتظام مواعيد النوم أمرًا معتادًا، قد تتجاوز العواقب الهالات السوداء والعصبية والإرهاق النهاري.

يُعدّ النوم ضروريًا لعمل الدماغ والجهاز القلبي الوعائي بشكل سليم. ومع حلول اليوم العالمي للسكتة الدماغية في 29 أكتوبر، تستحق العلاقة بين النوم وصحة الدماغ مزيدًا من الاهتمام.

هل يُمكن أن تؤدي قلة النوم أو الذهاب إلى الفراش في أوقات مختلفة إلى زيادة احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية؟ وإلى أي مدى يجب أن نهتم بروتيننا الليلي؟

بحسب الدكتور أرجون شاه، استشاري طب الأعصاب في مستشفى سيفي، والدكتور بهيرود، طبيب الأعصاب وجراحة الأعصاب التدخلية في عيادة روبي هول، والدكتور جاغديش تشاتنالي، جراح الدماغ والعمود الفقري ذو التدخل الجراحي المحدود في عيادات بنغالورو الغربية، مستشفيات إتش سي جي بنغالورو، فإن صحة النوم جزء مهم من النقاش الأوسع حول الوقاية من السكتة الدماغية. ولكن كيف؟

كيف تؤثر قلة النوم على خطر الإصابة بالسكتة الدماغية؟

إن العلاقة بين النوم والسكتة الدماغية ليست بهذه البساطة، فلا يمكن القول إن التأخر في النوم يؤدي إلى السكتة الدماغية. فقلة النوم ليست سبباً مباشراً لكل سكتة دماغية، كما أن عدم انتظام مواعيد النوم وحده لم يثبت بشكل قاطع أنه يسببها. مع ذلك، يمكن أن تؤثر مشاكل النوم المستمرة على العديد من وظائف الجسم المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بصحة القلب والأوعية الدموية والدماغية، ومن أهمها ضغط الدم.

يقول الدكتور شاه: "قد يؤدي الحرمان من النوم إلى زيادة هرمونات التوتر، وتعزيز الالتهابات، والمساهمة في ارتفاع ضغط الدم، وهو أحد عوامل الخطر الرئيسية للسكتة الدماغية".

أثناء النوم الصحي، ينخفض ​​ضغط الدم عادةً، ما يتيح للجهاز القلبي الوعائي فترة راحة نسبية. ويمكن أن يُخلّ الحرمان المزمن من النوم بهذا النمط، ويُسبب ضغطًا إضافيًا على الأوعية الدموية.

يوضح الدكتور بهيرود أن هذه الآثار قد تصبح مقلقة للغاية عندما يستمر عدم كفاية النوم لفترة طويلة. ويقول: "عندما ينام الأشخاص بانتظام أقل مما يحتاجون إليه، قد يعاني الجسم من زيادة في استجابات التوتر واضطراب في تنظيم ضغط الدم".

قد تكون العواقب أكثر خطورة على الأشخاص الذين يعانون بالفعل من ارتفاع ضغط الدم، أو داء السكري، أو السمنة، أو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. تُعد هذه الحالات من عوامل الخطر المؤكدة للإصابة بالسكتة الدماغية، ويمكن أن تُعقّد مشاكل النوم المستمرة من علاجها. يُشدد الدكتور تشاتنالي على أهمية مراعاة النوم إلى جانب الجوانب الأخرى لصحة القلب والأوعية الدموية، قائلاً: "يلعب النوم دورًا هامًا في تنظيم معدل ضربات القلب، واستقلاب الجلوكوز، واستجابات الجسم الالتهابية".

هل يمكن أن تؤثر مواعيد النوم غير المنتظمة على ساعتك البيولوجية؟

قد لا يبدو الذهاب إلى الفراش في منتصف الليل ليلةً وفي الثالثة صباحًا في الليلة التالية أمرًا مثيرًا للقلق إذا تمكنت في النهاية من تعويض ما بين 7 إلى 8 ساعات من النوم.

مع ذلك، فإن توقيت النوم مهم لأن الساعة البيولوجية للجسم، المعروفة بالإيقاع اليومي، تساعد في تنسيق دورات النوم والاستيقاظ، وإفراز الهرمونات، والوظائف الأيضية.

يقول الدكتور شاه: "قد يؤثر تغيير مواعيد النوم بشكل متكرر، وخاصة السهر والاستيقاظ في أوقات مختلفة كل يوم، على هذه الوظائف".

كما يحذر الدكتور بهيرود من إغفال الآثار المحتملة لعدم انتظام مواعيد النوم، موضحًا: "قد يؤدي تغيير مواعيد النوم، بما في ذلك السهر ليلاً والاستيقاظ باكرًا، إلى تعطيل هذه العمليات".

يشير الدكتور تشاتنالي إلى أن الساعة البيولوجية للجسم تؤثر على العديد من الوظائف المتعلقة بصحة القلب والأوعية الدموية.

ويقول: "إن عدم انتظام مواعيد النوم وتغيير جداول النوم بشكل متكرر يمكن أن يخل بإيقاع الساعة البيولوجية للجسم، مما يؤثر على ضغط الدم وتنظيم عمليات الأيض".

مع ذلك، ثمة فرق جوهري جدير بالذكر هنا؛ فقد ربطت الأبحاث بين اضطرابات النوم ومشاكل القلب والأوعية الدموية، لكن لم يُثبت بشكل قاطع أن عدم انتظام مواعيد النوم وحده سبب مباشر للسكتة الدماغية. فالعلاقة معقدة، كما أن مدة النوم وجودته والحالات الصحية الموجودة تؤثر أيضاً.

اضطراب النوم الذي لا ينبغي تجاهله

يُعدّ انقطاع النفس الانسدادي النومي أحد العوامل التي غالبًا ما يتم تجاهلها والتي تُسهم في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. يحدث هذا الانسداد بشكل متكرر في مجرى الهواء العلوي أثناء النوم، ما يؤدي إلى انقطاع التنفس.

قد تتسبب هذه النوبات في انخفاض مستويات الأكسجين، وتقطع النوم، وظهور تغيرات مفاجئة في ضغط الدم. وقد لا يدرك المصابون بهذا الانقطاع المتكرر في التنفس.

يوضح الدكتور شاه أن انقطاع النفس النومي غير المعالج يستحق اهتمامًا خاصًا لارتباطه بارتفاع ضغط الدم ومضاعفات القلب والأوعية الدموية.

ويشير الدكتور بهيرود إلى أن انقطاع التنفس المتكرر يُعد مصدرًا مهمًا للإجهاد القلبي الوعائي، بينما يؤكد الدكتور تشاتنالي أيضًا على ضرورة إدراك انقطاع النفس النومي كعامل خطر محتمل للإصابة بالسكتة الدماغية.

قد تكون الشخيرات العالية والمتكررة، والاستيقاظ مع صعوبة في التنفس، وتوقفات التنفس الملحوظة، والنعاس المفرط أثناء النهار، علامات تحذيرية.

لا يعاني الجميع من كل هذه الأعراض، والشخير وحده لا يؤكد الإصابة بالمرض.

كم تحتاج من النوم لحماية دماغك؟

بالنسبة لمعظم البالغين، يُعدّ النوم لمدة 7-8 ساعات كل ليلة هدفًا معقولًا. وقد يكون النوم لأقل من 6 ساعات بانتظام أمرًا مثيرًا للقلق، خاصةً إذا اقترن بعوامل خطر أخرى لأمراض القلب والأوعية الدموية.

مع ذلك، لا يوجد حدٌّ أقصى لمدة النوم يُحدّد ما إذا كان الشخص سيُصاب بسكتة دماغية أم لا.

يقول الدكتور بهيرود: "إن الحفاظ على جدول نوم منتظم، والحصول على قسط كافٍ من الراحة، ومعالجة مشاكل النوم المزمنة، كلها عوامل تدعم صحة الدماغ بشكل عام".

وينصح الدكتور شاه بالحفاظ على روتين نوم منتظم، وممارسة الرياضة بانتظام، والحد من تناول الكافيين في وقت متأخر من اليوم.

كما ينصح باستشارة الطبيب في حال استمرار الأرق، أو الشخير المزعج، أو النعاس المفرط أثناء النهار.

يؤكد الدكتور تشاتنالي على ضرورة مراعاة صحة النوم إلى جانب التدابير الوقائية المعمول بها، بما في ذلك التحكم في ضغط الدم، وإدارة مرض السكري، وتجنب التبغ، والحفاظ على النشاط البدني.

في نهاية المطاف، لا يضمن النوم الجيد الوقاية من السكتة الدماغية، ولكن لا ينبغي الاستهانة بسوء النوم المستمر واعتباره مجرد عائق في نمط الحياة. في اليوم العالمي للسكتة الدماغية، يُعدّ الاهتمام بمدة نومك وجودته ومدى انتظامك في اتباع روتين نوم معين خطوةً حكيمةً نحو حماية صحتك على المدى الطويل.