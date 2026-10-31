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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ميكروباص اصطدم بتريلا متوقفة.. التحريات تكشف سبب حادث الطريق الأوسطي

أرشيفية
أرشيفية
محمد شراط

كشفت التحريات الأولية في حادث الطريق الأوسطي بمحافظة الجيزة، أن سيارة تريلا كانت متوقفة على جانب الطريق بالقرب من بوابة الرسوم، وأثناء توقفها اصطدمت بها سيارة ميكروباص كانت تقل عددًا من العمال، ما أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 22 آخرين.

حادث مروع على الطريق الأوسطي

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على الطريق الأوسطي، ووجود عدد من الوفيات والمصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل جثامين المتوفين إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

تحقيقات حادث الطريق الأوسطي

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه وتحديد المسؤوليات.

الداخلية حادث تصادم الأوسطي الدائري

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