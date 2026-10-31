10 مباريات تنتظر الأهلي حتى نهاية 2026.. مواجهات قوية في نوفمبر وديسمبر

تنتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سلسلة من المواجهات المهمة خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، بعدما كشفت المواعيد المتداولة عن خوض الفريق 10 مباريات في مختلف البطولات، حتى نهاية عام 2026، وسط ارتباطات قوية على المستويين المحلي والأفريقي.

10 مباريات تنتظر الأهلي حتى نهاية 2026

يبدأ الأهلي مشواره في هذه السلسلة بمواجهة المقاولون العرب، يوم الاثنين 2 نوفمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في بطولة كأس عاصمة مصر، ثم يلتقي السكة الحديد يوم السبت 7 نوفمبر، في التوقيت نفسه، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

قمة الأهلي وبيراميدز تشعل مواجهات نوفمبر

وتتجه الأنظار إلى مواجهة الأهلي وبيراميدز، المقرر إقامتها يوم الاثنين 23 نوفمبر، في الثامنة مساءً، ضمن منافسات الدوري الممتاز، ثم يخوض الفريق اختبارًا أفريقيًا أمام بريميرو دي أوجوستو الأنجولي يوم 27 نوفمبر.

ويستكمل الأهلي ارتباطاته الأفريقية بمواجهة اسكو كارا يوم 4 ديسمبر، ويعود للمنافسات المحلية بمواجهة غزل المحلة يوم 10 ديسمبر، في الثامنة مساءً، وبترول أسيوط يوم 15 ديسمبر، في الخامسة مساءً.

3 مواجهات أفريقية ومحطات محلية حتى نهاية ديسمبر

وتتواصل مباريات الأهلي بمواجهة الرجاء الرياضي يوم 18 ديسمبر، ضمن منافسات دوري أندية أفريقيا (الكونفدرالية)، يعقبها لقاء سيراميكا يوم 24 ديسمبر، ثم الاتحاد السكندري يوم 29 ديسمبر، في ختام جدول المباريات الموضح حتى نهاية العام.

وتحمل هذه الفترة أهمية كبيرة للجهاز الفني للأهلي، في ظل ضغط المباريات وتعدد المنافسات، ما يفرض ضرورة تجهيز جميع العناصر والحفاظ على الجاهزية البدنية والفنية، من أجل مواصلة المنافسة على البطولات المحلية والأفريقية.