مانشستر يونايتد يصطدم بتشيلسي في مواجهة مصيرية لإنقاذ موسمه

يخوض مانشستر يونايتد اختبارًا صعبًا عندما يحل ضيفًا على تشيلسي، في الثانية والنصف عصر اليوم السبت، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء يبحث خلاله الطرفان عن استعادة الانتصارات وتصحيح المسار.

ويدخل مانشستر يونايتد المواجهة وسط ضغوط متزايدة، بعدما عجز عن تحقيق الفوز في آخر 8 مباريات بمختلف المسابقات، لتتواصل معاناة الفريق عقب سقوطه أمام بورنموث بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية.

وزادت النتائج المخيبة من صعوبة موقف الشياطين الحمر في جدول الترتيب، بعدما تراجع الفريق إلى المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط من 8 مباريات، وبفارق نقطة واحدة فقط عن مراكز الهبوط، ما يجعل حصد نتيجة إيجابية أمام تشيلسي ضرورة ملحة لتجنب المزيد من التراجع.

وتتجه الأنظار إلى مايكل كاريك، الذي يواجه انتقادات متصاعدة بسبب تراجع مستوى الفريق، ويأمل في استغلال مواجهة تشيلسي لإيقاف نزيف النقاط وإنهاء سلسلة النتائج السلبية، إلى جانب استعادة ثقة الجماهير.

على الجانب الآخر، يسعى تشيلسي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للعودة إلى طريق الانتصارات، بعدما خسر أمام توتنهام، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، بهدفين دون رد في الجولة الماضية.

ويحتل البلوز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويطمح إلى حصد النقاط الثلاث لتعزيز موقعه بين فرق المقدمة ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة، في مواجهة تمثل فرصة مهمة لكلا الفريقين لتدارك تعثر الجولة السابقة.