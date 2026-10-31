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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن توجه الهلال الأحمر بتقديم الدعم لأسر ضحايا ومصابي حادث الأوسطي

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تتابع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تداعيات حادث تصادم  عدة سيارات عقب كارتة الطريق الأوسطي باتجاه الضبعة، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق الفوري مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري؛ للتواجد الميداني ومتابعة تداعيات الحادث، وتقديم كافة أوجه الدعم والتدخلات الإغاثية اللازمة،بالإضافة إلى صرف المساعدات العاجلة للمستحقين واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ذات الصلة.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعيةً المولى -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

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