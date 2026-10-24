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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بمصر ينعي شهداء حادث الكرك بالأردن

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي
ميرنا رزق

تتقدم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، برئاسة المطران الدكتور سامي فوزي، بخالص التعازي إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والبطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس للروم الأرثوذكس، والمطران خريستوفوروس، مطران الأردن للروم الأرثوذكس، والبطريرك ثيودوروس الثاني، بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، في شهداء الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جاورجيوس مار جرجس بمدينة الكرك الأردنية.

وتعرب الكنيسة الأسقفية عن تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق، ومع كنيسة الروم الأرثوذكس وأسر الضحايا في هذا الحادث الأليم، مؤكدةً أن استهداف الأبرياء ودور العبادة يمثل اعتداءً على القيم الإنسانية التي تدعو إلى المحبة والتسامح والتعايش.

وتصلي الكنيسة من أجل راحة نفوس الضحايا، وأن يمنح الله التعزية لأسرهم وذويهم، والشفاء العاجل للمصابين، وأن يحيط المتألمين بسلامه ورعايته.

كما ترفع الكنيسة صلواتها من أجل أن يحفظ الله الأردن وشعبه، وأن ينعم بالسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وأن تتوقف أعمال العنف والإرهاب، ويسود السلام والمحبة بين جميع الشعوب.

الكنيسة الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الأرثوذكس كنيسة الروم الأرثوذكس مدينة الكرك الأردنية

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