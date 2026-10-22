الأنبا ميخائيل: الكنيسة حرصت دائمًا على تجسيد صورة مصر المشرقة أمام العالم

قال الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، إن بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان، وبناء الإنسان لا يكتمل بالتعليم والمعرفة وحدهما، إنما يحتاج أيضًا إلى بناء الضمير، وتكوين الشخصية، وترسيخ القيم الدينية، بل تساعد أيضًا في تكوين الإنسان المسؤول الذي يحترم القانون، ويقبل التنوع، ويخدم مجتمعه، ويرى في المواطنة والعمل من أجل مصر تعبيرًا عمليًا عن القيم.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الحوارية «الخطاب الديني وتأثيره على القيم في المجتمع»، ضمن فعاليات اليوم الرابع لـ «منتدى مصر 2026»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من القيادات الدينية والتنفيذية والشخصيات العامة.

وأشار الأنبا ميخائيل خلال الجلسة إلى أن المحبة العملية هي الأساس الملموس لبناء المجتمعات، مستشهدًا بقول القديس يوحنا: "يا أولادي، لا نحب بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق".

وأوضح أن الكنيسة المصرية حرصت دائمًا على تجسيد صورة مصر المشرقة أمام العالم، وهو ما يظهر جليًا في تصريحات قداسة البابا تواضروس الثاني خلال لقاءاته بالمسؤولين داخل مصر وخارجها، من خلال إبراز تميزها التاريخي والجغرافي، وحاضرها الإيجابي، ومستقبلها المبشر، مشددًا على أن إعلاء شأن الوطن يُعد قدوة لكل أب كاهن وراعٍ وواعظ.

واستعرض أسقف حلوان والمعصرة رؤية الكنيسة لبناء الإنسان عبر أربعة محاور رئيسية، جاء في مقدمتها دور الكنيسة في البناء الروحي والنفسي للأجيال الجديدة لمواجهة التحديات المعاصرة، إلى جانب التواجد الملموس للكنيسة في العديد من الدول لخدمة المجتمع بالتنسيق مع الدولة المصرية، بما يساهم في تقوية أواصر الترابط بين أبناء الوطن في الداخل والخارج.