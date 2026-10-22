قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موسكو: اتهامات نتنياهو لروسيا بمعاداة السامية «سخيفة»
مصطفى بكري: حضور الرئيس السيسي جلسات منتدى مصر منحه زخمًا كبيرًا
مصدر بالأهلي: لا نية لفسخ التعاقد مع الحسين عموتة
أحمد موسى: انخفاض جديد متوقع للدولار بعد قفزته الكبيرة
فيلم تسجيلي في منتدى مصر لاستعراض إنجازات الدولة في قطاع الطاقة
أسامة الأزهري: إعداد 700 كتاب لمعالجة قضايا الوقف
فضل شاكر ونجله محمد يستعدان لحفل «عودة الغايب» في الرياض بعد غياب 14 عامًا
منتدى مصر 2026| وكيل «الدراسات الإفريقية»: الإنتاج والتصدير ركيزتان للتحول الاقتصادي المستدام
نزل 10 جنيهات ... سعر الذهب في الصاغة الآن
ترامب: إيران تسعى لرفع أسعار النفط قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية
الرئيس السيسي: أوعوا يفوتكوا ربي.. أنا بحبه وعايز أتكلم عنه على طول
بدأنا إنتاج 100 فيلم منذ 5 أشهر.. وزير الأوقاف: نستهدف إغراق السوشيال ميديا بمحتوى لمواجهة الأزمات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأنبا ميخائيل: الكنيسة حرصت دائمًا على تجسيد صورة مصر المشرقة أمام العالم

الأنبا ميخائيل
الأنبا ميخائيل
محمود زيدان

قال الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، إن بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان، وبناء الإنسان لا يكتمل بالتعليم والمعرفة وحدهما، إنما يحتاج أيضًا إلى بناء الضمير، وتكوين الشخصية، وترسيخ القيم الدينية، بل تساعد أيضًا في تكوين الإنسان المسؤول الذي يحترم القانون، ويقبل التنوع، ويخدم مجتمعه، ويرى في المواطنة والعمل من أجل مصر تعبيرًا عمليًا عن القيم.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الحوارية «الخطاب الديني وتأثيره على القيم في المجتمع»، ضمن فعاليات اليوم الرابع لـ «منتدى مصر 2026»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من القيادات الدينية والتنفيذية والشخصيات العامة.

وأشار الأنبا ميخائيل خلال الجلسة إلى أن المحبة العملية هي الأساس الملموس لبناء المجتمعات، مستشهدًا بقول القديس يوحنا: "يا أولادي، لا نحب بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق".

وأوضح أن الكنيسة المصرية حرصت دائمًا على تجسيد صورة مصر المشرقة أمام العالم، وهو ما يظهر جليًا في تصريحات قداسة البابا تواضروس الثاني خلال لقاءاته بالمسؤولين داخل مصر وخارجها، من خلال إبراز تميزها التاريخي والجغرافي، وحاضرها الإيجابي، ومستقبلها المبشر، مشددًا على أن إعلاء شأن الوطن يُعد قدوة لكل أب كاهن وراعٍ وواعظ.

واستعرض أسقف حلوان والمعصرة رؤية الكنيسة لبناء الإنسان عبر أربعة محاور رئيسية، جاء في مقدمتها دور الكنيسة في البناء الروحي والنفسي للأجيال الجديدة لمواجهة التحديات المعاصرة، إلى جانب التواجد الملموس للكنيسة في العديد من الدول لخدمة المجتمع بالتنسيق مع الدولة المصرية، بما يساهم في تقوية أواصر الترابط بين أبناء الوطن في الداخل والخارج.

أخبار توك شو أخبار وتقارير الكنسية الأنبا ميخائيل أسقف حلوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتدى مصر

مدبولي يشرح بالتفصيل ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة مع ارتفاع أسعار الطاقة

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: فرنسا تسجل أول إصابة بشرية بفيروس شاموندا

المعاشات

2080 جنيها| زيادة في المعاشات من أول يناير.. اعرف قيمتها

محمد حمدي زكي

مهاجم القناة يوضح سبب عدم احتفاله أمام الأهلي: «بيتي وعشت فيه أجمل سنتين»

صورة ارشيفية

ارتفاعات جديدة تضرب أسعار الذهب.. تعرف على آخر التطورات

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأخير امتحانات شهر نوفمبر في المدارس لـ2 ديسمبر ..ماذا قررت التعليم؟

مطار الملك فهد

السعودية.. ارتفاع ضحايا العدوان على مطار الملك فهد الدولي إلى حالتي وفاة

الأهلي وبيراميدز

غلق إستاد القاهرة بعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: يتعين إجراء بناء ديني متزن لمواجهة التطرف

وزير الأوقاف

الأزهري يعلن افتتاح مركز للذكاء الاصطناعي بوزارة الأوقاف الأسبوع المقبل

وزير الأوقاف

أسامة الأزهري: قدرتنا الإنتاجية تصل إلى ألف فيلم شهريا.. ونستهدف الوصول لـ 3 آلاف

بالصور

الملح الزائد يهدد الكبد الدهني حتى لدى النحفاء.. دراسة تكشف علاقة مقلقة

كيف يؤثر الملح الزائد على الكبد؟
كيف يؤثر الملح الزائد على الكبد؟
كيف يؤثر الملح الزائد على الكبد؟

لماذا نحب الحلوى الحمراء أكتر من الصفراء؟ .. دراسة تكشف السر

لماذا يفضل الأشخاص الحلوى الحمراء؟
لماذا يفضل الأشخاص الحلوى الحمراء؟
لماذا يفضل الأشخاص الحلوى الحمراء؟

عصير طبيعي في المنزل يُحسن المؤشرات الصحية للقلب والأوعية الدموية

تأثير عصير البرتقال على الجينات والالتهابات
تأثير عصير البرتقال على الجينات والالتهابات
تأثير عصير البرتقال على الجينات والالتهابات

القوات المسلحة تشارك عددا من دول الكومنولث الاحتفال السنوي لإحياء الذكرى 84 لضحايا معركة العلمين الثانية

القوات المسلحة تشارك عددا من دول الكومنولث الاحتفال السنوي لإحياء الذكرى الرابعة والثمانين لضحايا معركة العلمين الثانية
القوات المسلحة تشارك عددا من دول الكومنولث الاحتفال السنوي لإحياء الذكرى الرابعة والثمانين لضحايا معركة العلمين الثانية
القوات المسلحة تشارك عددا من دول الكومنولث الاحتفال السنوي لإحياء الذكرى الرابعة والثمانين لضحايا معركة العلمين الثانية

فيديو

المتهم

بيوصل رسائل لطليقته.. القبض على المتهم بالتعدي على نجلته بالضرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد