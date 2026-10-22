أمين عام مجمع البحوث الإسلامية: الأزهر يطور أدواته لمواجهة التطرف وتعزيز الوعي المجتمعي

أكد الدكتور محمد عبد الدايم، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، أن الأزهر الشريف يواصل تطوير آلياته الفكرية والدعوية لمواكبة المتغيرات المجتمعية ومواجهة التطرف، من خلال دراسات استباقية وشراكات مع المؤسسات الدينية والوطنية.

وقال عبد الدايم، خلال كلمته التي ألقاها بجلسة الخطاب الديني وتأثيره على القيم في المجتمع بمنتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن عدد لجان الفتوى بلغ 228 لجنة على مستوى الجمهورية، فيما ارتفع عدد الفتاوى من 335 عام 2014 إلى نحو 550 ألف فتوى عام 2026.

وأشار إلى أن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف نشر أكثر من 107 آلاف منشور باللغة العربية، إلى جانب آلاف المنشورات بلغات أجنبية، ونفذ حملات توعوية لمواجهة الفكر المتطرف والتعصب.

صيانة القيم المجتمعية

وشدد على أهمية ترسيخ المنهج الأزهري الوسطي، والجمع بين الحفاظ على الهوية والانفتاح الواعي، وتعزيز الوعي لدى الشباب وحماية الأسرة وصيانة القيم المجتمعية.