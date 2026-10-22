وحدة الدعوة الإلكترونية.. فيلم تسجيلي عن جهود مجمع البحوث الإسلامية لبناء الوعي وتصحيح المفاهيم

شهدت جلسة الخطاب الديني وتأثيره على القيم في المجتمع على هامش جلسات منتدى مصر، فيلما تسجيليا عن جهود مجمع البحوث الإسلامية لبناء الوعي وتصحيح المفاهيم من خلال وحدة الدعوة الإلكترونية.

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جلسة حوارية بعنوان "الخطاب الديني وتأثيره على القيم في المجتمع"، وذلك في إطار اليوم الرابع لأعمال منتدى مصر ٢٠٢٦، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد الدايم أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة و١٥ مايو.



