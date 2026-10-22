الأزهر يستعرض استراتيجيته لتجديد الخطاب الديني ومواجهة التطرف بمنتدى مصر 2026

استعرضت جلسة الخطاب الديني وتأثيره علي القيم بمنتدى مصر ٢٠٢٦، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية و الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقرير الاستراتيجي للازهر الشريف .

واوضح التقرير أنه يتضمن ٦ محاور وهي التعليم والتدريب الأكاديمية و الدعوة والارشاد ورصد ومكافحة التطرف والجواهر و نشر التراث والاروقة العلاقات الدولية ورسالة الأزهر و البرامج المستهدفة والشراكات والتطلعات.

وقال الدكتور محمد عبد الدايم امين عام مجمع البحوث الإسلامية أن المجمع في عدد من الشراكات لتجديد الخطاب الديني لافتا ان هناك تكامل مع المركز المصري للفكر والدراسات الإسلامية و المجلس القومي للمرأة لنشر الفكر المعتدل كما يقوم الأزهر برقمنة كل ما يخص هوية الأزهر و الإسلام الوسطي ومعالجة الفكر المتطرف .