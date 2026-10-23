مفتي الجمهورية يدين الاعتداء الإرهـ ابي على إحدى الكنائس الأردنية: استهداف الأبرياء جريمة مرفوضة شرعا وإنسانيا

أدان فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف إحدى الكنائس في محافظة الكرك بالمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدًا أن استهداف الأبرياء وترويع الآمنين جريمة مرفوضة شرعًا وإنسانيًّا، تتنافى مع مقاصد الأديان السماوية التي دعت إلى صون النفس البشرية وحفظ الكرامة الإنسانية.

وأكد فضيلة مفتي الجمهورية أن مثل هذه الاعتداءات الإجرامية لن تنال من قيم التعايش والتسامح التي تقوم عليها المجتمعات، مشددًا على أن مواجهة الإرهاب والتطرف مسؤولية مشتركة تتطلب ترسيخ ثقافة السلام، والتصدي لكل فكر يحرض على العنف والكراهية ويستبيح دماء الأبرياء.

وتقدم فضيلة مفتي الجمهورية بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، راجيًا الله أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ المملكة الأردنية الهاشمية، قيادةً وشعبًا، من كل سوء، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يجنب سائر الأوطان ويلات العنف والإرهاب.