الأنبا ميخائيل يترأس أول قداس إلهي بكنيسة مستشفى مارجرجس الخيري بحدائق حلوان

في أجواء روحية مفعمة بالمحبة والفرح، ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أمس، أول قداس إلهي بكنيسة مستشفى مارجرجس الخيري بحدائق حلوان، في خطوة تعكس الدور الروحي والإنساني للكنيسة في خدمة المرضى والعاملين بالمستشفى.

صلاة القداس الإلهي

وخلال القداس، قام نيافته بتدشين أوانٍ كنسية جديدة للخدمة بالكنيسة، لتكون عونًا في إقامة الصلوات والطقوس الكنسية وخدمة المرضى والمترددين على المستشفى.

وشارك نيافته في الصلاة لفيف من الآباء الكهنة، بحضور عدد من الشمامسة والأطباء والعاملين بالمستشفى، في مشهد يجسد روح المحبة والتكامل بين الخدمة الروحية والرعاية الصحية.

وعقب انتهاء القداس الإلهي، التقى نيافته بالطاقم الطبي والعاملين بالمستشفى خلال «مائدة محبة»، سادتها أجواء من الأبوة والفرح الروحي، في تأكيد على أهمية دعم العاملين وتقدير جهودهم الإنسانية في رعاية المرضى.

وتأتي هذه المناسبة تأكيدًا لرسالة مستشفى مارجرجس الخيري بحدائق حلوان، التي تجمع بين الرعاية الطبية والاهتمام بالإنسان في أبعاده الصحية والروحية والإنسانية.