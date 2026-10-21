الكنيسة اللاتينية بمصر تنعى الأخت ريتا جميل من راهبات بنات القديسة حنة

نعت النيابة الرسولية بمصر الأخت ريتا جميل، من راهبات بنات القديسة حنة، التي انتقلت من عالمنا بعد مسيرة حافلة بالتفاني والمحبة والعطاء في خدمة الله، والكنيسة، والمجتمع.

وتقدمت الكنيسة اللاتينية بمصر، برئاسة سيادة المطران كلاوديو لوراتي، ونائبه المونسينيور أنطوان توفيق، إلى جانب كهنة النيابة الرسولية بمصر، ورهبانها وراهباتها، ومؤمنيها، بخالص التعازي إلى الرهبنة، وأسرة المنتقلة، ومحبيها، معربين عن صلواتهم إلى الله، أن يقبل روحها الطاهرة في فردوس النعيم، ويمنح العزاء والرجاء لكافة من تأثر برحيلها.

واختتمت النيابة الرسولية صلواتها من أجل راحة نفسها، قائلة: "الراحة الأبدية أعطيها يا رب، ونورك الدائم فليضيء لها، لتسترح نفسها بسلام.