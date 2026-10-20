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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا باسيليوس يزور أسر كنيسة القديسة ريتا بطوه لتعزيز الرجاء.. صور

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس
ميرنا رزق

بدأ نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، زيارته الرعوية إلى أسر كنيسة القديسة ريتا بقرية طوه، وذلك في إطار حرصه على متابعة أبناء الرعية والاهتمام بأحوالهم الروحية والاجتماعية.

وشارك في الزيارة الأب روفائيل فوزي، راعي الكنيسة، حيث تفقد نيافة الأنبا باسيليوس عددًا من منازل أبناء الرعية، والتقى الأسر في أجواء اتسمت بالمحبة والأبوة، مقدمًا لهم كلمات التشجيع والدعم، ومؤكدًا أهمية الثبات في الرب يسوع، ومواجهة تحديات الحياة بفرح ورجاء، مع التمسك بالإيمان والثقة في عناية الله.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الاهتمام الرعوي بأبناء الكنيسة، وتعزيز التواصل المباشر معهم، بما يتيح التعرف على احتياجاتهم ومشاركتهم مختلف ظروف الحياة، وترسيخ روح المحبة والانتماء داخل الأسرة الكنسية.

الأنبا باسيليوس فوزي الكاثوليك الكنيسة كنيسة القديسة ريتا بقرية طوه

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