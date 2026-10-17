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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل مواجهة النادي الأفريقي.. الصلاة تجمع لاعبي مازيمبي والجهاز الفني في الكنيسة

فريق مازيمبي
فريق مازيمبي
إسراء أشرف

تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين تي بي مازيمبي الكونغولي والنادي الإفريقي التونسي، اليوم السبت، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا، وسط أجواء من التركيز والاستعداد داخل الفريق الكونغولي.

وتم تداول أنباء عن اجتماع لاعبي مازيمبي وأفراد الجهاز الفني داخل إحدى الكنائس لأداء الصلاة قبل اللقاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز الروح المعنوية للفريق قبل المواجهة القارية المهمة، إلا أن هذه الواقعة لم يتسنَّ التحقق منها عبر مصدر موثوق حتى الآن.

ولا تُعد الصلاة قبل المباريات أمرًا جديدًا على مازيمبي، إذ سبق للنادي توثيق تجمع لاعبيه وأعضاء جهازه الفني للصلاة قبل مباريات أفريقية، في إطار تقليد يرتبط بالاستعداد النفسي والروحي قبل المواجهات الكبرى.

ويستضيف مازيمبي نظيره النادي الأفريقي على ملعبه في لوبومباشي، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان إلى تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب المقرر إقامته في تونس يوم 25 أكتوبر الجاري.

مازيمبي الأفريقي دوري أبطال أفريقيا الأفؤيقي التونسي مازيمبي الكونغولي

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