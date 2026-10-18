الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة مار جرجس ببني مزار

ترأس اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة مار جرجس، ببني مزار.

شارك في الصلاة الأب أوغسطينوس سامي، راعي الكنيسة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "القوا شباككم".

وعقب القداس الإلهي، التقى الأب المطران خدام وخادمات مختلف الأنشطة الرعوية بالكنيسة، مقدمًا كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة، مشيرًا إلى ضرورة استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في الرسالة الكنسية، كما شدد الأنبا باسيليوس على التكوين الدائم للخدام، من خلال الدراسة بمعهد التربية الدينية بالإيبارشية، مختتمًا كلمته ببعض التوصيات الرعوية.