البابا تواضروس يستعد لرسامة كهنة جدد للخدمة بكنائس الإسكندرية

أعلنت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية عن استعداد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لرسامة كهنة جدد للخدمة بمذابح قطاعات الإسكندرية، وذلك يوم السبت الموافق 14 نوفمبر 2026، بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

وأوضحت البطريركية، في بيان اليوم، الأربعاء، أنه بعد الصلاة وفحص عدد من المرشحين، سيقوم قداسة البابا تواضروس الثاني، برسامة كهنة جدد للخدمة بمذابح قطاعات الإسكندرية، في إطار دعم الخدمة الكنسية وتلبية احتياجات الكنائس بجميع القطاعات.

وطلبت البطريركية من أبناء الكنيسة الصلاة من أجل الرسامة، كما دعت كل من لديه ملاحظات أو اقتراحات تتعلق بالرسامة إلى إرسال رسالة عبر تطبيق واتساب إلى مسئولي القطاعات المعنية.

وتشمل الأنبا بافلي، الأسقف العام لكنائس المنتزه، والأنبا هيرمينا، أسقف كنائس شرق الإسكندرية، والقمص أبرام إميل، وكيل البطريركية والمشرف على قطاع غرب الإسكندرية.

ومن المقرر أن تتم الرسامة يوم السبت 14 نوفمبر 2026، بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني.