قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في أجواء عائلية.. إبراهيم حسن يحتفل بعقد قران نجله
أمطار رعدية تضرب الغردقة ومدن البحر الأحمر.. طوارئ وتحذيرات للسائقين
أمطار رعدية وشبورة كثيفة.. «الأرصاد» تكشف خريطة التقلبات الجوية خلال 5 أيام
«ضربة قاسية» لجهود العدالة الدولية.. جوتيريش يدين العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية
8 دول تدين العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية وتحذر من تداعياتها
مواعيد المترو والقطار الكهربائي بعد التوقيت الشتوي 2026.. آخر قطار الساعة كام؟
الإمارات تعلن نتائج التحقيق في حادثة «فلاي دبي».. المساعد خطط لاستهداف مطار بن جوريون
ارتفع 160 جنيه..سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن
علي الطريقة الكورية.. رئيس وزراء ماليزيا ينشر فيديو ترحيبا بالرئيس السيسي على أنغام أغنية «تملي معاك»
3 طرق لعلاج نشاط الغدة الدرقية.. حسام موافي يوضح التفاصيل
الأهلي يحسم موقفه من عودة ديانج بعد أنباء رحيله عن فالنسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قداسة البابا تواضروس يتفقد أعمال مؤتمر لجنة الطفولة.. صور

قداسة البابا تواضروس الثاني
قداسة البابا تواضروس الثاني
ميرنا رزق

تفقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، أعمال مؤتمر كهنة وخدام الطفولة ٢٠٢٦ والذي يقام لمدة خمسة أيام في مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، تحت عنوان "تتراجون - TETRAGON" وشعار "نُبْنَى فَنَبْنِي" وتنظمه اللجنة المجمعية الطفولة.

وقدم نيافة الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر ومقرر لجنة الطفولة رؤية المؤتمر وتقرير عن المشاركين من الكهنة والخدام ممثلي إيبارشيات الكرازة المرقسية داخل مصر.

ومن جهته عبر قداسة البابا في بداية محاضرته، عن سعادته بعقد المؤتمر ورؤيته ومحتواه لافتًا إلى أن "الأطفال هم بذور وزهور"، ثم قرأ قداسته إصحاح الطفولة متي ١٨.

وقال قداسته: "إذا كان لديك رؤية فقط فأنت خادم حالم، وإذا كان لديك برنامج فقط فأنت خادم عامل، وإذا كان لديك الرؤية والبرنامج فأنت خادم حقيقي. وإن خدمة الطفولة هي وزنة وأمانة ومسؤولية".

مبادئ لخدمة الطفولة

ثم وضع قداسته ثلاثة مبادئ لخدمة الطفولة، وهي:
١- الله ما زال يحب البشر لأنه ما زال يخلق أطفالاً كل يوم.
٢- ⁠نحن نخدم النفوس وليس الكؤوس، فلا بد أن يكون لنا نعمة الإفراز.
٣- ⁠نحن نعمل مع المسيح، ومن أجل المسيح.

ووضع قداسة البابا خمس أساسيات لخدمة الطفولة، وهي:
١- المسيح: يجب أن يشبع الطفل بالمسيح، حتي ينسكب فيه حب المسيح.
٢- ⁠الكنيسة: يجب أن يشعر الطفل إنه عضوًا في الكنيسة، ويكون منتميًا للكنيسة من يوم معموديته.
٣- ⁠الكتاب المقدس: يجب أن يحفظ الطفل الوصية، في صورة آيات قصيرة جميلة، ومن الجيد أن يحفظ الطفل آيات على حروف اسمه. 
٤- ⁠الوطن: يجب أن يخدم الطفل منذ بداية حياته في وطنه مصر، وأن يشعر الطفل أنه يعيش في وطن مميز عن سائر بلاد العالم لأن مصر بلد إنجيلية حيث ذكرت في الكتاب المقدس ولها تراث عظيم عبر التاريخ.
٥- ⁠الأبدية: يجب أن نربط الطفل بالسماء، ويعرف إن له مكانًا في السماء وينبغي أن يحافظ عليه.

وختم قداسته كلمته بأن "الأطفال نفوس غالية عند المسيح والأطفال هي نفوس بارة عند المسيح والأطفال نفوس محتاجة للمسيح".

ثم سأل قداسة البابا المشاركين عن ما يتعلموه من الأطفال، ثم وضح قداسته أن الله يرسل رسائل خاصة لنا من خلال الأطفال.

وفي النهاية قدم نيافة الأنبا نوفير هدية باسم المؤتمر، والتقطت صورة تذكارية للمشاركين مع قداسة البابا.

وتُناقَش خلال المؤتمر قضايا التكنولوجيا وتأثيرها على نمو الأطفال، الصحة النفسية والروحية للطفل، تنمية الإبداع والتفكير النقدي، التربية الشاملة للأجيال الجديدة، إلى جانب دور الخادم كبطل ملهم في الخدمة، بغية الوصول بالطفل ليعيش حياة متوازنة ويتمتع بشخصية قوية متماسكة.



وتم اختيار «تتراجون» عنوانًا للمؤتمر وهي كلمة يونانية الأصل تعني الزوايا الأربعة، أو المربع، ويفيد معناها بشكل أساسي التوازن كقيمة هامة وضرورية للإنسان.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الأنبا بيشوي بوادي النطرون كهنة المرقسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي رسميًا.. الساعة 12:00 يوم جمعة تصبح 11:00 مساء

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم .. موعد اجتماع لجنة تسعير المحروقات

النائبة الراحلة أماني أبو سحلي

بعد وفاة النائبة أماني أبو سحلي..تعرف على مصير مقعدها الشاغر بمجلس النواب

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-10-2026.. عيار 21 الآن والجنيه الذهب

الفصائل المسلحة باليمن يدمرون طائرة ركاب في مطار الرياض

الفصائل المسلحة باليمن يدمرون طائرة ركاب في مطار الرياض

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع ملحوظ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الابن المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

قرار نيابي عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة أبوه وأمه بطنطا

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 9 أكتوبر

ترشيحاتنا

مبادرة احلال السيارات

عايز عربية جديدة.. حافز يصل إلى 65 ألف جنيه وتقسيط 10 سنوات في مبادرة إحلال السيارات 2026

الاتوبيس الترددي

بزمن تقاطر 10 دقائق.. تفاصيل ومواعيد تشغيل المرحلة الأولى للأتوبيس الترددي BRT

تطبيق التوقيت الشتوي 2026

متى يتم تغيير الساعة؟.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

بالصور

فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة.. تفاصيل أحدث ظهور لها

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

الكاكاو الخام.. 7 فوائد صحية قد تجعله مشروبك المفضل وتحذير من الأنواع المحلاة

فوائد غير متوقعة للكاكاو الخام
فوائد غير متوقعة للكاكاو الخام
فوائد غير متوقعة للكاكاو الخام

أسعار ومواصفات سوزوكي فرونكس 2026 في السوق السعودي

سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026

قبل الضغط على الزناد.. ترامب يستعين ببرامج الذكاء الاصطناعي قبل اتخاذ القرارات العسكرية

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد