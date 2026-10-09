البابا تواضروس يفتتح برنامج CTS للدراسات اللاهوتية بأكاديمية مارمرقس

‏افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برنامج CTS للدراسات اللاهوتية والذي يعد باكورة البرامج التعليمية في أكاديمية مار مرقس القبطية، وذلك بمقر الأكاديمية بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

يشارك في البرنامج ٣٧ دارسًا من عدة إيبارشيات من بين إيبارشيات الكرازة المرقسية.

وألقى قداسة البابا كلمة خلال الافتتاح أكد فيها على أهمية البحث العلمي في الكنيسة القبطية ودور الأكاديمية بالتعاون مع الكليات والمعاهد في الحفاظ على التسليم الرسولي والتراث الآبائي، مع تطوير أساليب البحث الأكاديمي والاعتماد على أدوات العصر الحديثة.