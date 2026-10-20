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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مات مع أمه في حادث أسيوط| مدرسة بالمنيا تنعى الطالب ياسين وتؤكد: كان رايح يتعالج من السرطان

مدرسة بالمنيا تنعي “ياسين”
مدرسة بالمنيا تنعي “ياسين”
ياسمين بدوي

أصدرت مدرسة النيل الدولية فرع المنيا ، بيانا عاجلا قالت خلاله أسرة مدارس النيل المصرية الدولية ابنًا غاليًا من أبنائها ووالدته الفاضلة ، ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى أسرة مدارس النيل المصرية الدولية ابنها الغالي: الطالب / ياسين محمد المقيد بالصف الخامس الابتدائي – فرع المنيا، ووالدته الفاضلة الدكتورة / سالي مصطفى ، اللذان انتقلا إلى رحمة الله تعالى إثر حادث الأتوبيس الأليم الذي وقع اليوم.



وقالت المدرسة في بيانها : كان ياسين طفلًا يحارب المرض بشجاعة، ويتمسك بالأمل رغم الألم ، وكان في طريقه إلى القاهرة لإستكمال رحلة علاجه من مرض السرطان، يحمل في قلبه أمل الشفاء، وفي عينيه أحلام طفلٍ لم تكتمل بعد ، خرج ياسين في رحلة بحثًا عن الشفاء، ولم يكن أحد يتخيل أن تكون رحلة الوداع… ما أقسى أن نودّع طفلًا كان يقاوم المرض بكل ما أوتي من قوة، وما أشد الوجع حين نفقد معه أمه التي كانت له رمزًا للحب والحنان!



وأضافت المدرسة : رحل ياسين، لكن ذكراه ستظل حاضرة في مدرسته، وبين زملائه ومعلميه، وفي كل قلبٍ عرفه وأحبه … واليوم لا تفقد مدارس النيل طالبًا فحسب، بل تفقد ابنًا من أبنائها، وتشارك أسرته حزنًا لا تسعه الكلمات، ووجعًا لا يخففه إلا الصبر والإيمان بقضاء الله…. اللهم ارحم ياسين رحمةً واسعة، واجعل ما عاناه من مرضٍ وألمٍ رفعةً في درجاته، واجعله من طيور الجنة، واجمعه ووالدته في الفردوس الأعلى من غير حساب ولا سابقة عذاب…. اللهم ارحم والدته الدكتورة سالي مصطفى، واغفر لها، ونوّر قبرها، وأكرم نزلها، واجعل الجنة دارها ومستقرها.

وقالت المدرسة : إلى والد ياسين المكلوم، وإخوته، وجميع أفراد أسرته الكريمة، تتقدم أسرة مدارس النيل المصرية الدولية بخالص العزاء وصادق المواساة، داعين الله أن يربط على قلوبهم، وأن ينزل عليهم سكينته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان ، ونعلم أن الكلمات تعجز أمام هذا المصاب الجلل، ولكن عزاءنا أن رحمة الله أوسع من كل ألم، وأن لقاء الأحبة في جنات النعيم هو رجاؤنا وأملنا… وداعًا يا ياسين…لقد أتعبك المرض في الدنيا، فنسأل الله أن يجعل راحتك الأبدية في جنات النعيم…. ستبقى واحدًا من أبناء النيل، وستظل ذكراك في قلوبنا ما حيينا.

حادث تصادم مروع

وكانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل تريلا بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي ووجود جثامين ومصابين في موقع الحادث.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة كما دفعت الجهات المعنية بسيارات إسعاف من أكتوبر والفيوم وبني سويف للتعامل مع الحادث ونقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات.

مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين

وتبين أن الحادث وقع عند الكيلو 55 قبل مطلع الطريق الإقليمي في اتجاه الجيزة وأسفر عن مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بينما نُقلت الجثامين إلى مستشفى سنورس المركزي ومستشفى طامية المركزي بالفيوم.
 

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