أهالي ضحايا حادث الصحراوي الغربي يتسلمون جثامين 10 ضحايا من مشرحة سنورس بالفيوم

وسط حالة من الحزن والانهيار، تسلَّم أهالي ضحايا حادث طريق أسيوط الصحراوي الغربي جثامين 10 من المتوفين، عقب انتهاء الإجراءات داخل مشرحة مستشفى سنورس المركزي بمحافظة الفيوم، استعدادا لنقلهم إلى مثواهم الأخير بمقابر عائلاتهم في محافظة المنيا، بعدما أسفر الحادث المروع عن مصرع 13 مواطنا وإصابة 35 آخرين.

سيارات الإسعاف تنقل الجثامين إلى مثواها الأخير

خرجت سيارات الإسعاف من مشرحة مستشفى سنورس المركزي، حاملة جثامين الضحايا واحدا تلو الآخر، وسط أجواء يخيّم عليها الحزن، وصدمة الأهالي الذين حضروا لاستلام جثامين ذويهم تمهيدا لدفنهم وضمت الجثامين التي وصلت إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي كلا من خلف ربيع إمام، 55 سنة، وهدير أيمن محمد، 30 سنة، من محافظة المنيا، وغطاس شكري غطاس، 22 سنة، وإسماعيل دمرداش مغربي، 66 سنة، وشنودة مناريس عوض، 45 سنة، ونبيل عبد المسيح صادق، 64 سنة، وأيمن عبد الوهاب عبد العال، 55 سنة، وعادل محمود محمد، 71 سنة، ومحمود علي محمد، 37 سنة، بالإضافة إلى جثة مجهولة الهوية.

تفاصيل مأساة التصادم بين الأتوبيس والتريلا

وكانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة نقل تريلا بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود وفيات ومصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف من أكتوبر والفيوم وبني سويف إلى موقع الحادث وتبين أن التصادم وقع عند الكيلو 55، قبل مطلع الطريق الإقليمي في اتجاه الجيزة، وأسفر عن مصرع 13 شخصا وإصابة 35 آخرين وجرى نقل المصابين جميعا إلى مستشفى أكتوبر المركزي، بينما نُقلت الجثامين إلى مستشفى سنورس المركزي ومستشفى طامية المركزي بمحافظة الفيوم، واستقبلت مشرحة مستشفى طامية 3 جثامين من ضحايا الحادث.