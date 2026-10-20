مصرع شخص سقط في بئر أسانسير بعزبة الجبيلي بالفيوم

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه في بئر أسانسير بعزبة الجبيلي في نهاية سور مضرب الأرز بدائرة قسم أول الفيوم وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة المختصة التي تولت التحقيق.



بلاغ للأجهزة الأمنية بسقوط شخص

تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغا يفيد بسقوط شخص داخل بئر أسانسير بمنطقة عزبة الجبيلي في نهاية سور مضرب الأرز بنطاق قسم أول الفيوم وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحادث وفحص ملابساته والوقوف على تفاصيل الواقعة.



العثور على جثة ونقلها للمستشفى

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين مصرع الشخص إثر سقوطه في بئر الأسانسير وجرى نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام لاستكمال الإجراءات اللازمة واتخذت الجهات المعنية الإجراءات المتبعة في مثل هذه الوقائع مع تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.



النيابة تحقق في ملابسات الواقعة

وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على أسباب سقوط الشخص داخل بئر الأسانسير وكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ولم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل إضافية بشأن هوية المتوفى أو عمره أو الظروف التي أدت إلى سقوطه فيما تواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالحادث وفقا لما تسفر عنه التحقيقات.