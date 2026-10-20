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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأتوبيس والتريلا دخلوا في بعض.. نقل 10 جثامين من ضحايا حادث طريق أسيوط الغربي لمستشفى سنورس بالفيوم

حادث طريق أسيوط الغربي
حادث طريق أسيوط الغربي

استقبل مستشفى سنورس المركزي بمحافظة الفيوم 10 جثامين من ضحايا حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل تريلا بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي والذي أسفر عن مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

جثامين مجهولة الهوية ومهشمة الرأس

وكشف مصدر طبي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن الجثامين التي استقبلها مستشفى سنورس المركزي مجهولة الهوية وأن معظمها مهشم الرأس بالكامل ولا تظهر ملامح أصحابها مما يصعب التعرف عليهم.

وأكد المصدر أنه جرى نقل الجثامين إلى مستشفى سنورس المركزي ومستشفى طامية المركزي بمحافظة الفيوم ضمن الإجراءات المتخذة للتعامل مع ضحايا الحادث واستكمال الإجراءات اللازمة بشأنهم.

بلاغ بوقوع حادث تصادم مروع

وكانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل تريلا بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي ووجود جثامين ومصابين في موقع الحادث.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة كما دفعت الجهات المعنية بسيارات إسعاف من أكتوبر والفيوم وبني سويف للتعامل مع الحادث ونقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات.

مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين

وتبين أن الحادث وقع عند الكيلو 55 قبل مطلع الطريق الإقليمي في اتجاه الجيزة وأسفر عن مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بينما نُقلت الجثامين إلى مستشفى سنورس المركزي ومستشفى طامية المركزي بالفيوم.

وتواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالحادث والعمل على تحديد هوية الجثامين مجهولة الهوية وفقا للإجراءات المتبعة تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تسليمها إلى ذويها بعد التحقق من هويات أصحابها.

وتباشر الجهات المعنية متابعة تداعيات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابساته وأسبابه وفقا لما تسفر عنه التحقيقات.

حادث طريق أسيوط الغربي مستشفى سنورس المركزي محافظة الفيوم

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