الصحة: 13 وفاة و34 مصابا في حادث طريق القاهرة أسيوط الصحراوي.. والدفع بـ28 سيارة إسعاف





أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ28 سيارة إسعاف إلى موقع حادث طريق القاهرة–أسيوط الصحراوي، لنقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقال حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار"، عبر فضائية “النهار”، أن الحادث أسفر عن وفاة 13 شخصًا وإصابة نحو 34 آخرين، مشيرًا إلى أن 5 حالات إصابة غير مستقرة جرى إيداعها العناية المركزة، فيما يخضع مصابان لعمليات جراحية.

أسباب الحادث

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الفرق الطبية تواصل تقديم الرعاية اللازمة للمصابين، بالتزامن مع مباشرة جهات التحقيق المختصة أعمالها للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.