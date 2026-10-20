الهلال الأحمر يقدم الدعم لمصابي حادث طريق اسيوط بمستشفى 6 أكتوبر المركزي

تلقت غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، بلاغا بشأن حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل على طريق أسيوط الغربي بالكيلو 55 اتجاه بوابة دهشور، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين، ونقل المصابين إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتوجهت فرق الهلال الأحمر المصري إلى المستشفى؛ لتقديم خدمات الدعم النفسي والمساندة اللازمة للمصابين وأسر الضحايا، إلى جانب تقديم أوجه الدعم الإسعافي والإنساني وفقا للاحتياجات الميدانية، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس الهلال الأحمر المصري.

وقدم الهلال الأحمر المصري وجميع العاملين والمتطوعين التعازي لأسر الضحايا، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.