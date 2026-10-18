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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الهلال الأحمر المصري يطلق القافلة 297 من "زاد العزة" بحمولة تتجاوز الـ 3 آلاف طن من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية

الهلال الأحمر المصري يطلق القافلة 297 من "زاد العزة" بحمولة تتجاوز الـ 3 آلاف طن من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية
الهلال الأحمر المصري يطلق القافلة 297 من "زاد العزة" بحمولة تتجاوز الـ 3 آلاف طن من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية
أ ش أ

 أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم الأحد، القافلة 297 من "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة إلى قطاع غزة، في إطار جهوده المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

وحملت القافلة أكثر من 3 آلاف و307 أطنان من المساعدات الإنسانية المتنوعة، تضمنت أكثر من 1,287 طنًا سلال غذائية ودقيق، ومايزيد عن 493 طنًا مستلزمات إغاثية وطبية وأدوية علاجية، وما يتجاوز 1,497 طنًا من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية في القطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، مع استمرار جاهزية مراكزه اللوجستية وتكثيف جهوده لتجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، التي تجاوز إجماليها مليون طن، بمشاركة أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.

الهلال الأحمر المصري زاد العزة من مصر إلى غزة المساعدات الإنسانية قطاع غزة

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