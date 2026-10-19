الهلال الأحمر يمد أهالي غزة بأكثر من 75 ألف سلة غذائية

أطلق الهلال الأحمر المصري، في الساعات الأولى من صباح اليوم، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» 298، محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة إلى قطاع غزة، في إطار جهوده المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

قدمت القافلة مساعدات إنسانية متنوعة، تضمنت أكثر من 75 ألف سلة غذائية، وأطنان من الدقيق، المستلزمات الإغاثية وطبية، وأدوية علاجية، فضلًا عن المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية في القطاع.

كما دفع الهلال الأحمر المصري بإمدادات الشتاء الأساسية ، والتي شملت: أكثر من

5,920 بطانية، ونحو 1,896 خيمة، وما يزيد عن 1,510 قطعة ملابس، وذلك في إطار حرصه على تخفيف معاناة الأهالي خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، مع استمرار جاهزية مراكزه اللوجستية وتكثيف جهوده لتجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، التي تجاوز إجماليها مليون طن، بمشاركة أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.