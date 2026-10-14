قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يفرض هيمنته على إفريقيا.. ثنائية تاريخية لرجال وسيدات اليد في يوم واحد
الخارجية الفلسطينية تدين إحراق مسجد بالقدس وكتابة شعارات عنصرية
محمود مسلم: تصريح الرئيس السيسي بشأن الدستور يقطع الطريق أمام محاولات التشكيك
خبير استراتيجي: الحرب النفسية ضد مصر تستهدف الدولة من الداخل.. والشائعات جزء من المواجهة
سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 14 أكتوبر 2026 بالبنوك
كلام فاضي.. فتحي سند: تصعيد الزمالك ضد اتحاد الكرة هدفه التغطية على الفشل الإداري
مصطفى رحيم: تأكيد الرئيس السيسي عدم المساس بالدستور رسالة لحماية دولة المؤسسات
المبعوثة الأممية تحذّر من انهيار التوافق السياسي في ليبيا وتطالب بمحاسبة معرقلي الانتخابات
مصادر لـ صدى البلد تكشف حقيقة زيادة البنزين والسولار
استجابة لرغبات أولياء الأمور.. محافظ دمياط يقرر النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي
نائبة بالكونجرس الأمريكي مهددة بفقدان جنسيتها بسبب تاريخ الميلاد.. ما قصة إلهان عمر؟
إشادة واسعة بدور إدارة الشئون المعنوية في تنظيم الندوة التثقيفية "وطن الأبطال"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البحوث الفلكية يستضيف أئمة دار الإفتاء للتدريب على استطلاع الأهلة

البحوث الفلكية يستضيف أئمة دار الإفتاء
البحوث الفلكية يستضيف أئمة دار الإفتاء
إسلام خالد

استقبل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، برئاسة الدكتور باسم نبوي، وفداً رفيع المستوى من أئمة وقيادات دار الإفتاء المصرية، وذلك في إطار فعاليات الدورة التدريبية الموسعة بعنوان: "دورة الفلك الشرعي بين المعطيات العلمية والضوابط الشرعية (استطلاع الأهلة والتقاويم - مواقيت الصلاة - الظواهر الفلكية)".

كان في استقبال الوفد الأزهري نخبة من قيادات المعهد ضمت: الدكتور أشرف شاكر (رئيس قسم الفلك)، والدكتور محمد غريب (الأستاذ بقسم الشمس ومعمل أبحاث الفضاء)، والدكتور أحمد شكري (رئيس معمل الفلك النجمي).

 وقد ضم الوفد الزائر كلاً من فضيلة الشيخ محمد مبروك (مدير التدريب بدار الإفتاء)، وفضيلة الشيخ حازم داوود (مدير إدارة التدقيق اللغوي)، والدكتور أحمد عبدالبر (مدير مركز الفلك الشرعي بمجمع البحوث الإسلامية)، والدكتورة نجلاء شمس (نائب مدير المركز).

بدأت الزيارة بجولة ميدانية داخل أروقة المتحف التاريخي للمعهد، وقبة التليسكوب الشمسي، حيث تلقى الوفد شرحاً تفصيلياً حول آليات الرصد الفلكي والتقنيات المستخدمة، قبل أن يلقي الدكتور هشام عيد (أستاذ الزلازل بالمعهد ورئيس نادي ريادة الأعمال والابتكار) كلمته نيابة عن رئيس المعهد، معبراً عن بالغ السعادة بهذا اللقاء الذي يجسد التكامل بين العلم والدين.

وأكد الدكتو هشام عيد خلال كلمته على أهمية الحدث الفلكي الأبرز القادم، وهو "كسوف القرن" الذي ستحل ذروته في 2 أغسطس 2027، مشيراً إلى أنه حدث مهيب سيستمر فيه الظلام التام للشمس لمدة 6 دقائق في عدة أماكن بمصر، وتحديداً في محافظة الأقصر كأطول فترة رصد، وأوضح أن المعهد يضع كافة إمكانياته العلمية بالتعاون مع دار الإفتاء لتناول هذه الظاهرة من جانبيها الفلكي والشرعي (كأحكام صلاة الكسوف والرد على الشبهات).

من جانبه، وصف الدكتور أحمد عبدالبر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه "البيت الكبير لعلم الفلك"، مؤكدًا أن هذا التعاون يعزز دور الدولة المصرية في استخدام العقول العصرية لخدمة العلوم الشرعية.

وفي كلمته، نقل الشيخ محمد مبروك تحيات فضيلة مفتي الجمهورية، الدكتور نظير عياد، وشكره العميق لإدارة المعهد على حفاوة الاستقبال، مشيراً إلى رفع توصيات نهائية لفضيلة المفتي بهدف تطوير وتحسين سبل الاستفادة من هذه الدورات.

كما وجّه الشيخ حازم داوود الشكر للقيادات العلمية على جهودهم في خدمة الدين والوطن من خلال توثيق الروابط بين الإفتاء وعلم الفلك.

ختام الزيارة بالشبكة القومية للزلازل ومرصد القطامية

وفي إطار الفعاليات الميدانية للزيارة، اصطحب الأستاذ الدكتور هشام عيد السادة الحضور إلى مقر الشبكة القومية للزلازل، حيث قدم الأستاذ الدكتور محمود سامي (رئيس معمل الشبكة) شرحاً وافياً عن محطات رصد الزلازل المنتشرة في الجمهورية، وآلية معالجة البيانات الفورية، واستعراض الخريطة الزلزالية لمصر.

وكان ختام الزيارة في مرصد القطامية الفلكي التابع لقسم الفلك بالمعهد؛ حيث اصطحب الدكتور أحمد شكري الوفد الأزهري، وكان في استقبالهم  الأستاذ الدكتور جمال حامد (مدير مرصد القطامية) والدكتور ضياء الدين عبد الراضى (الباحث بقسم الفلك)، واختتمت الزيارة بالتقاط صور تذكارية توثق هذا الحدث التاريخي البارز.

استطلاع الأهلة البحوث الفلكية دار الإفتاء أئمة دار الإفتاء استطلاع الأهلة والتقاويم الظواهر الفلكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة البترول

أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

الطقس في مصر

عاصفة ترابية ورمال قادمة من شرق ليبيا تضرب البلاد| الأرصاد تحذر

مستريح الذهب في الزقازيق - هيثم أحمد رجب

مستريح الزقازيق استولى على 20 كيلو ذهب وهرب للأردن.. والضحايا: خسرنا تحويشة عمرنا وعملنا محاضر ضده

وزير التربية والتعليم

أزمة بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027.. الأهالي: السيستم واقع والكود مابيوصلش

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

توفيت في هجوم مطار الرياض.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

الخطيب

قرار عاجل من المحكمة بشأن مدحت شلبي على خلفية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب

محمد هاني

محمد هاني يقترب من التجديد وياسر إبراهيم يلوح بالرحيل.. ماذا يحدث في الأهلي؟

اكتشاف اثري سمنود

أول رد.. مدير آثار الغربية يكشف تفاصيل العثور على تمثالين ملكيين بقرية بهبيت الحجارة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

قيادي بحماة الوطن: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى أكتوبر تحمل رسائل مهمة للشباب والمجتمع

الرئيس السيسي

قيادية بحماة الوطن: كلمة الرئيس السيسي تعزز الوعي الوطني وتؤكد أهمية الحفاظ على استقرار الدولة

مجلس النواب

نواب البرلمان: رسائل الرئيس في ذكرى أكتوبر تؤكد أهمية حماية الهوية الوطنية ومواجهة الشائعات

بالصور

فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية

فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية
فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية
فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية

ترامب: الرسوم الجمركية تدفع شركات السيارات العالمية لنقل مصانعها إلى الولايات المتحدة

ترامب
ترامب
ترامب

فوائد لا تعلمها عن بذور اليقطين.. تحمى صحة العين و يعزز المناعة

فوائد لا تعلمها عن بذور اليقطين
فوائد لا تعلمها عن بذور اليقطين
فوائد لا تعلمها عن بذور اليقطين

الإفراط فى الملح.. عادة غذائية ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر أمراض القلب

عادة غذائية ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر أمراض القلب
عادة غذائية ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر أمراض القلب
عادة غذائية ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر أمراض القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد