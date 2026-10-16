روح وجسد.. الهلال الأحمر يطلق حملة ريد ويك لتعزيز الصحة النفسية لدى طلاب الجامعات

يطلق الهلال الأحمر المصري، اعتبارًا من 18 أكتوبر 2026، حملة «ريد ويك» (RED WEEK)، تحت شعار «روح وجسد»، بالتعاون مع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يحل العاشر من أكتوبر من كل عام؛ بهدف تعزيز الوعي بالصحة النفسية لدى طلاب الجامعات، ومساعدتهم على فهم مشاعرهم واحتياجاتهم والتعامل معها بصورة أكثر وعيًا.

وتركز الحملة على رفع وعي الطلاب بعدد من الموضوعات المرتبطة بالصحة النفسية، من بينها الوعي الذاتي والهوية الذاتية، التعرف على مصادر الضغط النفسي وتأثيراتها، وفهم المشاعر وسبل التعامل معها، بما يعزز قدرتهم على مواجهة التحديات اليومية، واتخاذ قرارات أكثر وعيًا، وبناء علاقات صحية وإيجابية.

تأتي الحملة في إطار جهود الهلال الأحمر المصري لدعم الشباب الجامعي، من خلال تقديم محتوى توعوي تفاعلي يتناسب مع احتياجاتهم اليومية، ويسهم في نشر ثقافة الصحة النفسية، وتشجيع الطلاب على تبني ممارسات إيجابية تدعم توازنهم النفسي وتعزز جودة حياتهم.

ويمتد حضور الهلال الأحمر المصري داخل الجامعات من خلال وحداته التي تتواجد في، جامعات: عين شمس، الجلالة، الجامعة البريطانية في مصر، الأهرام الكندية، 6 أكتوبر، وبدر، بالإضافة إلى وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، حيث تعمل هذه الوحدات على تعزيز مشاركة الشباب في العمل التطوعي، ونشر الوعي بالقضايا الإنسانية والمجتمعية، وتنفيذ المبادرات والأنشطة التي تسهم في تنمية مهارات الطلاب وتعزيز دورهم الإيجابي داخل مجتمعاتهم.