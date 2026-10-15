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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن: إطلاق برنامج بيست باديز مصر لتعزيز الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى
عبد الوكيل ابوالقاسم

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق صندوق «قادرون باختلاف» لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسة صناع الحياة مصر، اليوم الخميس، برنامج «بيست باديز مصر» (Best Buddies Egypt)، بالتعاون مع منظمة Best Buddies International، بهدف تعزيز الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوسيع فرص مشاركتهم الفعالة في المجتمع، من خلال بناء علاقات إنسانية قائمة على الصداقة والتفاهم، وتنمية قدراتهم وإتاحة فرص أكثر شمولًا للمشاركة المجتمعية.

جاء ذلك خلال حفل الإطلاق الرسمي الذي أُقيم بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بحضور أيمن عبدالموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة ، والسفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، وزينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف والدكتورة نيفين القباج عضو مجلس أمناء صناع الحياة ورئيسية المجلس الاستشاري لـBest Buddies مصر، والمهندس أحمد موسى الرئيس التنفيذي لصناع الحياة، والنائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، والنائبة هند حازم عضو مجلس النواب، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وممثلي منظمة Best Buddies International جينيفر ألين نائبة رئيس البرامج والتنمية، وكاري أومبريس نائب الرئيس الأول للأثر والاندماج، وزوتشيتل كارلوس ممثلة البرامج والتطوير الدولي، وممثلي البرلمان المصري، وعدد من ممثلي المؤسسات الدولية في مصر والجهات المعنية بقضايا الإعاقة والدمج المجتمعي.

وأشاد أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة، مؤكدًا أهمية الشراكة مع صندوق قادرون باختلاف وإطلاق Best Buddies Egypt في تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة.   وأوضح أن الوزارة وفّرت 300 عصا بيضاء و300 لابتوب ناطق للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، كما أصدرت بالتنسيق مع وزارة الصحة نحو 1.6 مليون بطاقة خدمات متكاملة، ساهمت مؤسسة صناع الحياة في استخراج 17,500 بطاقة منها، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون لتوسيع نطاق الاستفادة.

وسبق حفل الإطلاق تنظيم ملتقى تدريبي لنحو 400 متطوع من متطوعي «بيست باديز مصر»، بهدف تأهيلهم للمشاركة في تنفيذ أنشطة البرنامج، وتعريفهم بأسس التعامل الملائم مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز فهمهم لحقوقهم واحتياجاتهم، إلى جانب التعريف بالركائز الرئيسية لبرنامج Best Buddies وآليات تطبيقها، بما يدعم بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والصداقة الحقيقية، ويعزز دور المتطوعين في تهيئة بيئة مجتمعية أكثر شمولًا.  وأكدت السفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن الإنجازات الحقيقية هي تلك التي تُكتب في قلوب الناس من خلال الجهد الصادق لنشر معاني الرحمة والمحبة وتقبل الآخر والاختلاف، بما يسهم في بناء مجتمع أفضل.

وأشارت إلى أن مؤسسة صناع الحياة مصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تؤمن بأن الرسائل الإنسانية تتجاوز الحدود، وتسعى إلى توسيع أثرها من خلال الشراكات الدولية. كما أشادت بدور متطوعي المؤسسة في مبادرات التحالف الوطني، ومنها حملة «إيد واحدة» التي انطلقت في مختلف محافظات مصر.

وأكدت أن متطوعي صناع الحياة ينظرون إلى الإنسان وقدراته، وإلى حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الفرص والصداقة والمشاركة المجتمعية، مشيرة إلى أن التطوع ليس فعلًا عابرًا، بل شراكة في الحياة.
 
وأضافت أن الشراكة مع Best Buddies International تعكس ثقة المؤسسة في صناع الحياة واختيارها شريكًا قادرًا على إحداث فارق حقيقي في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل مصر وخارجها.

وأعربت زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق مشروع Best Buddies Egypt بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة ووزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن إطلاق المشروع يعكس إيمانًا مشتركًا بين الجهات المعنية بأهمية بناء مجتمع أكثر دمجًا وشمولًا، لا يتحقق فقط من خلال السياسات، وإنما أيضًا من خلال الطريقة التي ينظر بها أفراد المجتمع إلى بعضهم البعض، والعلاقات الإنسانية التي تجمعهم.

وأشارت إلى أن الصداقة لا تعرف الاختلاف في القدرات، وهو ما يجعل رسالة Best Buddies مميزة، حيث تسعى إلى بناء علاقات صداقة حقيقية تعزز التواصل والتفاهم بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، وتدعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
 

التضامن الاجتماعي بيست باديز مصر تعزيز الدمج المجتمعي علاقات إنسانية

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