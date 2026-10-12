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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن: نقل مواطن سبعيني أنهكه الشارع إلى دار رعاية

التضامن الإجتماعي
التضامن الإجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بتكثيف الحملات الميدانية، والتعامل الفوري والسريع مع البلاغات والشكاوى.

واستجاب فريق التدخل السريع لبلاغ متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مواطن يبلغ من العمر 70 عامًا، يعيش بلا مأوى، ويعاني من ضعف عام وأمراض مرتبطة بتقدم العمر، في ظروف قاسية جعلت بقاءه في الشارع أكثر صعوبة.

وعلى الفور، تحرك الفريق للوصول إليه، واستمع إلى ظروفه واحتياجاته، وعرض عليه الانتقال إلى دار للرعاية، حيث أبدى موافقته ورغبته في الحصول على مكان آمن يستقر فيه.

وبناءً على موافقته، نسق الفريق مع إحدى دور رعاية كبار بلا مأوى لاستقباله، واصطحبه إليها، لينتقل من الشارع إلى مكان يوفر له الرعاية والاستقرار، ويبدأ مرحلة جديدة بعيدًا عن قسوة الحياة في الشارع.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أن فرق التدخل السريع تتعامل مع البلاغات الإنسانية باعتبارها نداءً يستوجب سرعة التحرك، وتعمل على دراسة ظروف كل حالة والوصول إلى التدخل المناسب الذي يحفظ كرامتها ويوفر لها الحماية والرعاية.

وللإبلاغ عن الحالات الإنسانية، يمكن التواصل مع فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي عبر واتساب 01577786753، أو الخط الساخن 16439، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، وخط «أبناء مصر» 19828.

التضامن الاجتماعى التدخل السريع انقاذ المسنين بلا ماوى انقاذ المواطنين

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