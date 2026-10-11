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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بيوتنا مفتوحة ليكم.. رسائل تضامن من المصريين مع السعوديين المتضررين من تأخر الرحلات

مصر والسعودية
مصر والسعودية
محمد بدران

تفاعل عدد من المصريين مع منشور السفارة السعودية بالقاهرة، الذي دعت فيه المواطنين السعوديين المتضررين من إلغاء رحلاتهم الجوية أو تأخيرها إلى التواصل معها للحصول على المساعدة والإرشادات اللازمة، مؤكدين ترحيبهم بالأشقاء السعوديين واستعدادهم لاستضافتهم، ومشددين على أن مصر بلدهم الثاني.

وكانت الصفحة الرسمية للسفارة السعودية بالقاهرة قد نشرت رسالة عبر موقع «فيسبوك»، دعت خلالها المواطنين السعوديين الذين تأثرت رحلاتهم الجوية أو تعذر وصولهم إلى وجهاتهم بسبب الإلغاء أو التأخير، إلى التواصل مع السفارة لطلب المساعدة.

وأكدت السفارة جاهزيتها لاستقبال اتصالات المواطنين وتقديم المساعدة اللازمة على مدار الساعة.

رسائل ترحيب وتضامن من المصريين

وتوالت تعليقات المصريين على المنشور، معبرة عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين المصري والسعودي، إلى جانب الدعاء بحفظ المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها في ظل الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين.

وكتب أحد المعلقين، ويدعى مصطفى يحيى: «إخواتنا في بيتكم ووسط أهاليكم، ربنا يحفظكم ويحفظ بلد الحرمين».

كما كتب هارون: «حفظ الله بلاد الحرمين الشريفين من كل مكروه وسوء».

وقال أحد المتفاعلين: «مصر والسعودية يجمعهما تاريخ من الأخوة والمحبة والروابط الراسخة بين الشعبين الشقيقين. أهلًا بأشقائنا السعوديين في بلدهم وبين أهلهم، فمصر بلدهم، وقلوب المصريين مفتوحة لهم بالمحبة والتقدير».

وجاء في تعليق آخر: «إخوتنا، بيوت مصر مفتوحة لكم في أي وقت، حفظ الله مصر والسعودية من كل سوء».

وأضاف أحد المعلقين: «إخواتنا السعوديين، أنتم في بلدكم الثاني، لا تقلقوا بشأن التأخير أو حتى إلغاء الرحلات، فبيوتنا هي بيوتكم، وبيوتنا مفتوحة لكم ولأهلكم دائمًا، الله يحمي المملكة من كل شر وسوء».

كما كتب أحد المصريين: «لكل إخواتنا السعوديين، أنتم في بلدكم الثانية مصر، اللهم احفظ مصر وبلاد الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية، وكل بلاد المسلمين يا رب العالمين».

وفي رسالة أخرى، قال أحد المتفاعلين: «إخواتنا السعوديين، اللي تأثرت رحلاتهم أو تعذر وصولهم بسبب الأحداث، اعرفوا إنكم في بلدكم وسط أهلكم، روحوا المكان اللي أنتم عايزينه وقولوا أنا سعودي، وشوفوا الكرم والحب والأمان اللي هتلاقوه. بيوتنا وأماكننا مفتوحة ليكم ولكل أهلكم».

وعكست هذه التعليقات مشاعر الترحيب والتضامن مع المواطنين السعوديين المتواجدين في مصر، والتأكيد على متانة العلاقات الشعبية بين البلدين، وما يجمع الشعبين من روابط المحبة والأخوة.

مصر السعودية رسائل تضامن مطار الملك خالد

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