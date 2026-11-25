​أعلنت شركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة «سوبر جيت»، التابعة لوزارة النقل، عن فتح باب التعيين لسائقين محترفين للانضمام إلى العمل ضمن أسطول الشركة، وذلك فى إطار الحرص على تشغيل الخطوط والرحلات وفق معايير الجودة والانضباط والالتزام بتعليمات السلامة والتشغيل المعتمدة.

​شروط التقدم والقبول للوظائف.

​حددت الشركة مجموعة من الضوابط والشروط الأساسية الواجب توافرها فى المتقدمين لشغل الوظائف المطلوبة، والتى تشمل:

​الحصول على رخصة قيادة درجة أولى سارية لمدة لا تقل عن 5 سنوات.



​الالتزام الكامل بتعليمات وسياسات الشركة وضوابط العمل اليومية.

​حسن السير والسلوك والانضباط المهنى.

​أفضلية لمن يمتلك خبرة سابقة فى مجال النقل البرى أو قيادة الأتوبيسات.

​المزايا والحوافز المقدمة للعاملين

​تتيح الشركة للمقبولين حزمة من المزايا والحوافز الوظيفية التى تستهدف توفير بيئة عمل مستقرة، ومن أبرزها:

​مرتبات مجزية تتناسب مع طبيعة العمل.

​حوافز شهرية مرتبطة بمستوى الأداء والالتزام.

​تأمين صحى وتأمين اجتماعى للعاملين.

​استقرار وظيفى داخل كيان عامل فى قطاع النقل البرى والسياحة.

​آلية التقديم وتلقى الطلبات عبر واتساب

​أوضحت الشركة أن التقديم يتم عبر تطبيق واتساب فقط من خلال إرسال البيانات والمستندات المطلوبة على الرقم 01223355212، وتتضمن:

​الاسم والسن.

​صورة بطاقة الرقم القومى.

​تاريخ الحصول على رخصة القيادة درجة أولى.

​وأشارت إلى أنه سيتم التواصل مع المتقدمين المستوفين للشروط المعلنة لتحديد مواعيد إجراء الاختبارات المقررة.