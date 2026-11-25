انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، لإجراء المعاينة اللازمة والوقوف على أسباب اندلاع النيران وملابسات الحادث.

معاينة موقع الحريق

كما انتقل فريق من النيابة إلى موقع الحريق، لإجراء المعاينة اللازمة والوقوف على أسباب اندلاع النيران وملابسات الحادث.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت نجاح الأجهزة الأمنية في السيطرة على حريق سيارة محملة بمواد بترولية "أسطوانات غاز"، أعلى الطريق الدائري بالوراق في الجيزة.



من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان، في حصر أولي، ارتفاع عدد الوفيات جراء الحادث إلى 30 حالة، فيما بلغ عدد المصابين 15 شخصًا، مشيرة إلى مشاركة 39 سيارة إسعاف في عمليات الإنقاذ.

وأضافت الوزارة أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفيات زايد التخصصي وإمبابة العام والوراق المركزي، مع رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الواقعة في النطاق الجغرافي للحادث.