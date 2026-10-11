السعودية تعلن التفاصيل الكاملة لضحايا الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي .. تفاصيل صادمة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، في بيان إلحاقي، وفاة 12 شخصًا وإصابة 309 آخرين، إثر الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، عصر السبت 10 أكتوبر 2026.

وأوضح البيان أن المتوفين بينهم 4 مواطنين سعوديين، و8 مقيمين من جنسيات مختلفة، بواقع شخصين من بنجلاديش، وشخص واحد من كل من الولايات المتحدة ومصر والأردن وسوريا وفلسطين والسودان.

وأضافت الهيئة أن المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات، مشيرة إلى أن من بينهم حالات حرجة.

وأكد البيان أن الاعتداء أسفر أيضًا عن أضرار مادية، يجري حصرها، فيما أعربت الهيئة عن تمنياتها بالرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين.