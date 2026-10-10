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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يكشف عن موقف بلاده من المشاركة في ضربات السعودية ضد الحوثيين

دونالد ترامب
دونالد ترامب
أ ش أ

ترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم  الباب مفتوحا أمام احتمال مشاركة الولايات المتحدة في العمليات العسكرية السعودية ضد جماعة الحوثيين المدعومة من إيران.

وقال ترامب، ردا على سؤال بشأن هذا الاحتمال أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى تجمع انتخابي في ولاية تينيسي: "قد نفعل ذلك. سندرس الأمر"، مضيفا: "علمنا للتو بالهجوم الأخير (على المطار)، وسنتخذ قرارا، فنحن نتحرك بسرعة كبيرة".

وسُئل ترامب عما إذا كان الهجوم الحوثي على مطار الرياض سيغير قراره المعلن سابقا بعدم شن أي ضربات محتملة على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي.. ورد قائلا: "حسنا، سندرس الأمر".

وأُصيب عدد من الأشخاص جراء هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، اليوم .. ولم يعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم، فيما قالت هيئة الطيران السعودية إن الهجوم يأتي في إطار "هجمات مستمرة تستهدف مرافق الطيران المدني في المملكة".

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