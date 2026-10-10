نائب الرئيس الفلسطيني: الاحتلال مسئول عن تعطيل الديمقراطية الفلسطينية

قال حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، إن تصريحات وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي بشأن الحرص على الديمقراطية في فلسطين وتأجيل الانتخابات التشريعية، تشكّل محاولة لتضليل الرأي العام، مؤكداً أن الاحتلال هو المسؤول عن تعطيل العملية الديمقراطية بفعل جرائمه وإجراءاته وإرهابه المتواصل بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف الشيخ، في تصريح له أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء اليوم إن المسؤول عن المجازر والعدوان اليومي بحق أبناء شعب فلسطين لا يحق له الحديث بلغة الحرص أو النصح، مشدداً على أن سياسات الاحتلال وتصاعد عنفه وهجماته تعرقل الاستحقاقات الوطنية والديمقراطية الفلسطينية.