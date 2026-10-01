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تحالف دعم الشرعية: سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحالف دعم الشرعية: سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام

السعودية
السعودية
محمد على

أفاد تحالف دعم الشرعية، بسقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي في الدمام، شرق السعودية، في استمرار للاعتداءات على المملكة.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تعرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاعتداء عصر السبت، وذلك في ظل استمرار "الاعتداءات السافرة التي تستهدف مرافق الطيران المدني بالمملكة، وقد نتج عن الاعتداء عدد من الإصابات التي يجري العمل على حصرها".

وسبق وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لاعتداء عصر يوم السبت، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، فيما تقرر تعليق العمليات التشغيلية بالمطار مؤقتاً لحين استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق.

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