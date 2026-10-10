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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وفا: تسجيل 18 اعتداءً للمستوطنين على المحافظات الفلسطينية

اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين
اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين
أ ش أ

 أفادت معطيات الرصد والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بتسجيل 18 واقعة اعتداء نفذها المستوطنون منذ صباح اليوم، وحتى السادسة مساءً، في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وسلفيت وقلقيلية والخليل وأريحا والقدس وطولكرم.

وأوضحت الهيئة  في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"  أن الاعتداءات شملت مهاجمة قاطفي الزيتون وطردهم من أراضيهم، والاعتداء بالضرب ورش غاز الفلفل، واحتجاز مواطنين وسرقة المحاصيل والمركبات ومعدات القطاف، ومهاجمة المنازل وهدم جدار وتخريب الأشجار.

وأشارت إلى أنه من أبرز الوقائع هجوم المستوطنين وقوات الاحتلال في دير أبو مشعل، الذي أسفر وفق الحصيلة المحدثة عن إصابة تسعة مواطنين، والاعتداء على مزارعَين في دير ابزيع وإصابتهما بكسور وجروح ورضوض، فيما هاجم مستوطنون المزارعين في قفين بمحافظة طولكرم وسرقوا محصولهم ومعداتهم واختطفوا ثلاثة منهم.

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