قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز للأب الطعن في صحة عقد زواج ابنته؟.. الإفتاء توضح
ميلنيك: تصريحات ترامب بشأن زيلينسكي تعكس تحولاً في السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا
وزير الكهرباء: نسدد أكثر من 20 مليار جنيه شهريًا لوزارة البترول مقابل إمدادات الطاقة
وزير الكهرباء يكشف شرائح الاستهلاك وما يتحمله المواطن
بمشاركة الوفد المصري.. «فيفا» يختتم ورشة عمل تطوير كرة القدم الأفريقية في تونس
منتخب الناشئين يهزم الاتحاد السكندري مواليد 2007 وديا
عمرو أديب: في وقت الزنقة بيبان العدو من الحبيب
خبير: خلافات واشنطن وطهران تعرقل إنهاء الحرب.. وإيران تتوقع عودة الضربات العسكرية
وزير الكهرباء للمواطنين: الوزارة لديها المقومات اللازمة لتجنب تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة
نائب الرئيس الفلسطيني: الاحتلال مسئول عن تعطيل الديمقراطية الفلسطينية
وزير الكهرباء: نخطط لإضافة أكثر من 20 جيجاوات من قدرات الطاقة الجديدة والمتجددة
الفراخ على بطاقة التموين بتخفيض 25%.. اجتماع مرتقب لحسم القرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هجوم مطار الرياض يشعل التصعيد.. ترامب: سندرس الانضمام إلى الضربات السعودية ضد الحوثيين

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية مشاركة الولايات المتحدة في الضربات السعودية ضد الحوثيين في اليمن، عقب هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص وتعليق حركة الطيران مؤقتًا.

وقال ترامب، السبت، ردًا على سؤال بشأن احتمال انضمام واشنطن إلى الضربات السعودية: «ربما. سندرس الأمر. لقد علمنا للتو بالهجوم الأخير. سنتخذ قرارًا. نتحرك بسرعة كبيرة»، دون الإعلان عن قرار نهائي بشأن المشاركة العسكرية.

هجوم يستهدف مطار الرياض

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تعرض مطار الملك خالد الدولي لهجوم بعد ظهر السبت، مشيرة إلى أن السلطات تعمل على تحديد عدد المصابين.

وتوقفت العمليات بالمطار مؤقتًا عقب الهجوم، قبل استئناف الرحلات وعودة حركة الطيران إلى طبيعتها، وفقًا للهيئة.

وفي أعقاب الهجمات، دعت السفارتان الأمريكية والبريطانية في السعودية مواطنيهما إلى تجنب المطار، محذرتين من المخاطر الأمنية واحتمال حدوث اضطرابات في حركة السفر.

قتلى ومصابون في هجمات سابقة

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت، الجمعة، مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين في هجومين وقعا الخميس، واستهدفا منشآت في مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية.

كما أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن عدة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت مطار الرياض ومطارات سعودية أخرى خلال الأيام الأخيرة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة السعودية مطار الملك خالد الدولي الحوثيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يتراجع 1500 جنيه من القمة

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2026 هذا الموعد

صورة أرشيفية

مصادر مطلعة لرويترز: سماع دوي انفجار قوي في مطار بالعاصمة السعودية

حسن المستكاوي وحفيده

شاهد أول ظهور لـ حسن المستكاوي بعد وعكته الصحية الأخيرة رفقة حفيده

انقطاع الكهرباء في الكويت

انقطاع الكهرباء في الكويت.. 5 مغذيات بمحطة السالمية خارج الخدمة

محمد سامي ومي

سيارة فارهة وبوكيه ورد.. لامبورجيني هدية محمد سامي لـ مي عمر في عيد ميلادها

حسين الشحات

انقسام في الأهلي بسبب حسين الشحات قبل القمة.. ومفاضلة بين خيارين

هل الرز البايت يحتوي على سموم؟

هل الرز البايت يسبب التسمم الغذائي والسرطان؟.. حقيقة الأمر

ترشيحاتنا

الاهلي والزمالك

خالد طلعت يتوقع فوز الأهلي على الزمالك برباعية في مباراة القمة

الزمالك

ميشو يتوجه إلي روندا استعدادا لمواجهة الزمالك أمام الجيش الرواندي

صورة من اللقاء

شوط أول سلبي بين ريال مدريد وفياريال بالدوري الإسباني

بالصور

بإطلالة شبابية عصرية.. أيسل رمزي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

ايسل رمزي
ايسل رمزي
ايسل رمزي

أتليتيكو مدريد ينجو من فخ ألافيس بصعوبة

أتليتيكو مدريد
أتليتيكو مدريد
أتليتيكو مدريد

الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة يوميًا كفيلة بإصابتك بأمراض خطيرة.. أبرزها السرطان والسكري

الأطعمة المصنعة
الأطعمة المصنعة
الأطعمة المصنعة

حقيقة صادمة عن الباذنجان واحتوائه على الحديد.. لماذا يتحول لونه إلى الأسود بعد التقطيع؟

هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟
هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟
هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد