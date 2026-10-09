اليمن: غارات جديدة تستهدف مواقع الفصائل المسلحة في صنعاء وصعدة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، عن تدمير 3 منصات إطلاق صواريخ تستخدمها الفصائل المسلحة باليمن لتهديد الأمن بدول الجوار.

غارات على صنعاء وصعدة

وتجددت الغارات الجوية ضمن عملية "فجر اليمن" فجر الجمعة، مستهدفة مواقع تابعة للفصائل المسلحة في محافظتي صعدة وصنعاء، وسط أنباء عن انفجارات في عمران، وذلك بعد يوم من سلسلة غارات وُصفت بأنها الأعنف طالت مواقع وتجمعات عسكرية في عدة محافظات.

وأفادت مصادر عسكرية للعربية/الحدث بأن الطيران الحربي شن غارات على مناطق في مديريتي كتاف والبقع بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي للمتمردين شمالي اليمن، كما استهدف مواقع في صنعاء، فيما سُمع دوي انفجارات في عمران يُعتقد أنها ناجمة عن ضربات جوية استهدفت مواقع الفصائل المسلحة، دون اتضاح حصيلة الخسائر على الفور.

وجاء التصعيد الجديد بعد يوم شهد غارات مكثفة استهدفت تجمعات ومعسكرات للفصائل المسلحة في البيضاء وإب ومأرب والحديدة، كما طالت تعزيزات عسكرية كانت في طريقها إلى جبهات القتال في محافظة تعز وريفها.

وفي موازاة ذلك، أفاد موفد "العربية" بأن الفصائل المسلحة كثفت استخدام الطائرات المسيّرة في المناطق التي سيطرت عليها القوات الحكومية مؤخراً على الساحل الغربي، في ظل استمرار المواجهات على عدة محاور.

1729عملية استهداف

وفي أحدث حصيلة رسمية، أعلنت القوات المسلحة اليمنية مساء الخميس تنفيذ 1729 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع وأهداف عسكرية تابعة للحوثيين في مختلف المحاور.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي إن العمليات أسفرت عن تحييد 1370 عنصراً متمردا وتدمير وإعطاب 300 عربة وآلية ومعدة عسكرية.

وأوضح النزيلي في بيان نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن الاستهدافات شملت نقاط مراقبة ومراكز قيادة وسيطرة متقدمة ومخازن أسلحة ومواقع إمداد وتعزيزات، مشيراً إلى استخدام أسلحة "نوعية وحديثة" في جانب من العمليات ضمن عملية "فجر اليمن" المستمرة.

ويعكس تزامن الغارات الجوية مع العمليات البرية وتكثيف استخدام المسيّرات اتساع نطاق المواجهات، خصوصاً في المناطق التي شهدت تقدماً للقوات الحكومية مؤخراً، فيما تظل محافظات صعدة وصنعاء وعمران وجبهات تعز والساحل الغربي أبرز بؤر التحركات العسكرية في التصعيد الحالي.