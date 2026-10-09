قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شريف فتحي: مصر تمتلك مقومات سياحية تؤهلها لاستقبال أضعاف أعداد السائحين الوافدين إليها
المنتخب الوطنى للباراكانوي ينهي تدريباته وإجراءات التصنيف استعدادا لانطلاق البطولة الأفريقية بالجزائر
أطباء قصر العيني ينجحون في إنقاذ مريض باستخراج مسمار من الجمجمة بالقرب من شرايين المخ
منتخب الشاطئية يخوض مرانه الأول في لواندا قبل مواجهة أنجولا «الأحد»
محافظ قنا: رفع درجة الاستعداد لمواجهة التغيرات الجوية.. وتدابير عاجلة للتعامل مع أي تداعيات
الصحة اللبنانية: إصابة 6 أشخاص في اعتداء إسرائيلي بمحيط حوش السيد علي في الهرمل
أستون مارتن Valhalla 2026.. قدرات خارقة لوحش السرعة
الجارحي: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تفتح الباب لنقلة صناعية كبرى
استشاري يكشف عوامل قد تدفع إلى ارتكاب الجرائم.. ويحذر من حمل السلاح مع سرعة الغضب
عكاشة: تسوية أمريكية إيرانية قبل انتخابات الكونجرس قد تمنح ترامب فرصة لتسويق «انتصار سياسي»
بعد إجازة 6 أكتوبر.. تعرف على أيام الراحة المتبقية حتى نهاية 2026
6 نجوم سنة أولى قمة في الأهلي بالقمة أمام الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليمن: عملية " فجر اليمن" تهدف لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الحرب

مندوب اليمن الدائم
مندوب اليمن الدائم
أ ش أ

قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله علي فضل السعدي، اليوم /الجمعة/، إن إطلاق عملية "فجر اليمن" يهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الحرب واستعادة الأمن والاستقرار والسلام في اليمن والمنطقة.

وأوضح السعدي - خلال جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن - أن تصاعد هجمات الحوثيين بات يهدد المدنيين والاستقرار الإقليمي والملاحة الدولية، متهماً الجماعة بتقويض مبادرات السلام المتعاقبة.

وقال إن هدف العملية يتمثل في «إنهاء الحرب واستعادة الأمن والاستقرار والسلام في اليمن والمنطقة»، مؤكداً أن تحقيق «سلام حقيقي» يتطلب استعادة مؤسسات الدولة سيطرتها على الأراضي الوطنية.

وأشار إلى أن أكثر من 100 طفل قُتلوا خلال سبتمبر، وفقاً لأرقام الحكومة اليمنية، فيما أدت المواجهات الأخيرة إلى نزوح أكثر من 200 ألف شخص.

وحذر السعدي من أن تهديد الحوثيين "لم يعد شأناً يمنياً داخلياً يمكن احتواؤه داخل الحدود"، مشيراً إلى تهديدات تستهدف الملاحة في البحر الأحمر، وإلى ما وصفه بتعاون بين الحوثيين وحركة الشباب.

ودعا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات للحد من تهريب الأسلحة وشبكات التمويل المرتبطة بالجماعة، إلى جانب زيادة المساعدات الاقتصادية لليمن.

الحرب مندوب اليمن الدائم الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي رسميًا.. الساعة 12:00 يوم جمعة تصبح 11:00 مساء

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم .. موعد اجتماع لجنة تسعير المحروقات

الطقس

الطقس غدًا.. أمطار رعدية تهدد هذه المناطق بالسيول وتحذيرات من ضربات البرق

النائبة الراحلة أماني أبو سحلي

بعد وفاة النائبة أماني أبو سحلي..تعرف على مصير مقعدها الشاغر بمجلس النواب

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع ملحوظ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

صورة أرشيفية

جالي اكتئاب|معلم يستغيث: تحولت لآلة لتصحيح التقييمات والواجبات و"مش لاحق أشرح"

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-10-2026.. عيار 21 الآن والجنيه الذهب

الابن المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

قرار نيابي عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة أبوه وأمه بطنطا

ترشيحاتنا

أمين الأعلى للشئون الإسلامية يزور مفتي جمهورية داغستان

أمين الأعلى للشئون الإسلامية يزور مفتي جمهورية داغستان بروسيا الاتحادية

أذكار النبي قبل النوم

أذكار النوم الصحيحة كاملة مكتوبة.. حصنك الحصين للنوم العميق وراحة البال

قافلتان دعويتان

انطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر والأوقاف إلى الإسماعيلية وشمال سيناء

بالصور

كيف يمنع معجون الأسنان من التسوس؟.. يحميك من أمراض خطيرة

بكتيريا الفم وعلاقتها بسرطان البنكرياس
بكتيريا الفم وعلاقتها بسرطان البنكرياس
بكتيريا الفم وعلاقتها بسرطان البنكرياس

هل اللانشون يسبب السرطان؟.. حقيقة اللحوم المصنعة

ماذا يحدث للجسم عند تناول اللانشون واللحوم المصنعة؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول اللانشون واللحوم المصنعة؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول اللانشون واللحوم المصنعة؟

بإطلالة الكلاسيكية العصرية.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

طريقة عمل الرز المعمر بالحمام في المنزل.. سر القوام الكريمي والوجه الذهبي

طريقة عمل الرز المعمر بالحمام
طريقة عمل الرز المعمر بالحمام
طريقة عمل الرز المعمر بالحمام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

المزيد