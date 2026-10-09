اليمن: عملية " فجر اليمن" تهدف لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الحرب

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قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله علي فضل السعدي، اليوم /الجمعة/، إن إطلاق عملية "فجر اليمن" يهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الحرب واستعادة الأمن والاستقرار والسلام في اليمن والمنطقة.

وأوضح السعدي - خلال جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن - أن تصاعد هجمات الحوثيين بات يهدد المدنيين والاستقرار الإقليمي والملاحة الدولية، متهماً الجماعة بتقويض مبادرات السلام المتعاقبة.

وقال إن هدف العملية يتمثل في «إنهاء الحرب واستعادة الأمن والاستقرار والسلام في اليمن والمنطقة»، مؤكداً أن تحقيق «سلام حقيقي» يتطلب استعادة مؤسسات الدولة سيطرتها على الأراضي الوطنية.

وأشار إلى أن أكثر من 100 طفل قُتلوا خلال سبتمبر، وفقاً لأرقام الحكومة اليمنية، فيما أدت المواجهات الأخيرة إلى نزوح أكثر من 200 ألف شخص.

وحذر السعدي من أن تهديد الحوثيين "لم يعد شأناً يمنياً داخلياً يمكن احتواؤه داخل الحدود"، مشيراً إلى تهديدات تستهدف الملاحة في البحر الأحمر، وإلى ما وصفه بتعاون بين الحوثيين وحركة الشباب.

ودعا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات للحد من تهريب الأسلحة وشبكات التمويل المرتبطة بالجماعة، إلى جانب زيادة المساعدات الاقتصادية لليمن.